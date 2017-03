Truy tìm nữ giám đốc lừa bán ôtô

Theo đơn trình bày của bà Trần Thị Nguyệt (48 tuổi; ngụ phường Bình Thuận, quận 7) thì ngày 24/7/2009 bà Trang làm giấy tờ bán cho bà Nguyệt chiếc xe ôtô hiệu Mercedes loại 16 chỗ BKS 52S-4298 với giá 500 triệu đồng. Bà Nguyệt trả trước 400 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng hẹn khi làm xong thủ tục sang tên sẽ trả hết.

Trần Thị Thu Trang.



Cùng ngày, bà Trang gợi ý xin thuê lại chiếc xe trên để công ty sử dụng với giá 5 triệu đồng/tháng và được bà Nguyệt đồng ý. Ngoài ra, trong tháng 2 và tháng 3/2010, bà Trang còn mượn của bà Nguyệt thêm 600 triệu đồng nhưng sau đó không thấy trả. Bà Nguyệt đi tìm hiểu thì được biết, trước khi bán xe cho bà Nguyệt 1 ngày, bà Trang đã bán chiếc xe nói trên cho bà Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi; ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) với giá 520 triệu đồng.

Bà Tuyết đã đưa trước 500 triệu đồng và còn cho bà Trang vay thêm 1,05 tỷ đồng nữa. Sau khi sự việc đổ bể bà Trang đã "biến mất" cùng chiếc xe nên bà Nguyệt, bà Tuyết tố cáo đến cơ quan Công an. Thông qua Báo CAND, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu bà Trang đến Đội 8, PC45, Công an TP HCM (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP HCM; điện thoại 08.38640548) gặp điều tra viên Lê Thanh Trai để làm rõ nội dung tố cáo.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng thông tin này, nếu bà Trang không đến thì xem như đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết bà Trang ở đâu báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc theo số điện thoại nói trên.



Theo P.Tuyền (CAND)