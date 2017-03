Truy tìm tang vật liên quan đến vụ sát hại “đại gia chè”

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được hai đối tượng gây án là Linh Thị Kiều, 25 tuổi, trú tại xã Tân Dân (Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng, 27 tuổi, trú tại xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương). Đối tượng khai nhận đã giết ông Vũ Dương Bình, 57 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên và cướp tài sản ông Bình mang theo.

Sau đó, hai đối tượng bỏ trốn, bắt taxi về Hà Nội. Đến khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), đã vứt chiếc chìa khóa điện xe ôtô Mercedes của ông Bình xuống rãnh nước nằm ven đường ra của bến xe này, rồi tiếp tục đi xe taxi đến khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp tiếp tục vứt con dao gây án, 1 ví da cùng một số giấy tờ tùy thân của ông Bình ở bãi đất trống. Hai đối tượng đã bỏ trốn vào TP Vinh, Nghệ An.

Khoảng 10h ngày 27/1, Đỗ Văn Tùng đã mang chiếc điện thoại Nokia 8800 số IMEI 352383041143102 cướp được của ông Bình bán cho anh Bùi Ngọc Hưng, chủ cửa hàng mua bán điện thoại ở số nhà 15 đường Minh Khai (Lê Mao, TP Vinh) với giá 3,5 triệu đồng. Đến 17h cùng ngày, anh Hưng đã bán chiếc điện thoại nói trên cho một khách hàng nam giới, khoảng 40 tuổi, không rõ địa chỉ với giá 4,2 triệu đồng.

Ngày 31/1, anh Nguyễn Tân Thành nhặt được chiếc ví da, giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng của nạn nhân Vũ Dương Bình đã giao nộp cho Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo truy tìm vật chứng vụ án có đặc điểm như sau: 1 con dao nhọn, loại dao bấm do Trung Quốc sản xuất, chuôi dao màu đen, lưỡi dao dài khoảng 10cm, bằng thép màu trắng, rộng khoảng 2cm, bản mỏng, mũi dao nhọn; 1 chìa khóa điện xe ôtô nhãn hiệu Mercedes; 1 chiếc điện thoại Nokia 8800 loại cácbon, màu ghi xám, số IMEI 352383041143102.

Nếu ai phát hiện những vật chứng có đặc điểm nêu trên hoặc đang cất giữ, sử dụng chiếc điện thoại trên, đề nghị đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, giao nộp, hoặc điện thoại thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, theo số điện thoại: 02803869161; 0943526686 để phối hợp giải quyết.

Theo CAND