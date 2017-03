Truy tìm thông tin người Trung Quốc thuê đất sản xuất lúa

Sáng 19-2, Thượng tá Bùi Thanh Bình, Trưởng Công an Thoại Sơn -An Giang đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn kết hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương và ngành nông nghiệp xác minh thông tin người Trung Quốc thuê đất nông nghiệp để sản xuất giống lúa lạ tại thị trấn Phú Hòa và xã Phú Thuận.

Thời gian qua, dư luận ở Thoại Sơn xôn xao thông tin một số người Trung Quốc đến hai địa phương nói trên thuê khoảng 5-6 héc-ta đất nông nghiệp để sản xuất các giống lúa lạ, gây bất an cho nhân dân địa phương. Người dân cần cảnh giác, không nên hám lợi cho thuê đất giá cao, để người nước ngoài nuôi trồng các giống cây, con chưa được Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn cho phép làm ảnh hưởng đến sản xuất. Theo Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, hiện nay tổng diện tích đất sản xuất lúa của huyện trên 37.500 héc-ta, cho sản lượng lúa thu hoạch trên 600.000 tấn/ năm.

Theo CAO TÂM (An Giang Online)