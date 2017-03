Truy tìm thủ phạm chống người thi hành công vụ

Trong quá trình vây bắt nhóm trộm này, một chiến sỹ công an đã bị một đối tượng trong nhóm chém lìa bàn tay trái.



Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4/4, có 3 đối tượng đi trên một chiếc xe ôtô hướng từ Quốc lộ 10 vào đường N6 ( khu công nghiệp Hòa Xá) rồi dừng xe. Hai đối tượng, một cầm mã tấu, một cầm kiếm từ ô tô bước xuống.



Đối tượng cầm mã tấu đi vào phòng bảo vệ cổng số 2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định (nằm trong khu công nghiệp) đe đọa tổ bảo vệ. Sau đó, một đối tượng chui vào gầm xe container BKS 16N 2950 đỗ gần cổng số 2 Cty Youngone để trộm cắp hộp đen của xe (loại hộp đen đặc chủng, có giá từ 6-7 chục triệu đồng).



Đối tượng cầm mã tấu đứng canh ở đầu xe container để cảnh giới. Ngay lúc đó, bảo vệ Công ty Youngone đã báo cho đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Xá (cách đó chưa đến 1km).



Nhận được tin báo, Thượng sỹ Trần Ngọc Thắng (sinh năm 1989), đang công tác tại Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Xá cùng 4 đồng chí khác xuống hiện trường để bắt giữ đối tượng.



Trong quá trình truy đuổi bắt giữ các đối tượng, Thượng sỹ Thắng bị đối tượng cầm mã tấu chém 1 nhát vào cổ tay trái làm đứt lìa bàn tay trái. Sau đó các đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát.



Thượng sỹ Trần Ngọc Thắng ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội) để tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ nối lại bàn tay trái. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1 bình oxy, 1 bình ga, 1 bộ khò cắt kim loại, 1 kìm cộng lực, 1 vỏ kiếm và 1 vỏ đao do các đối tượng để lại.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Nguyễn Trường (TTXVN)