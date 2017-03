Truy tìm thủ phạm hiếp, giết bé gái 6 tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 25-2, gia đình anh Ngô Văn L. (ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đi làm về không thấy con gái mình là cháu Ngô Quỳnh N. (6 tuổi) ở nhà. Cả gia đình chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu N. nằm chết trong khu rẫy hàng xóm cách nhà khoảng 300m với nhiều dấu hiệu bất thường nên trình báo với các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định thi thể cháu N. được dấu kín dưới đống đá của nhà hàng xóm, người có nhiều vết thương do va đập, vùng kín bị tổn thương. Vụ việc nhanh chóng được báo lên Công an tỉnh Đồng Nai và chuyển toàn bộ hồ sơ lên cấp trên để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan nhận định đây có thể là vụ hiếp dâm và giết trẻ em.

Gia đình nạn nhân cho biết khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu N. theo mẹ ra ruộng để chơi. Thấy trời tối nên mẹ cháu N. bảo cháu về nhà. Đến 20 giờ, khi mẹ cháu N. đi làm về không thấy con bèn đi tìm thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trường tiến hành điều tra làm rõ.