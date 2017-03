Truy tìm trùm giang hồ Minh “đen” và đồng bọn

Gã giang hồ này đã cùng hàng chục đàn em làm mưa làm gió ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM. Vụ án gây chấn động dư luận mới đây nhất đã làm hai người bị thương, một người tử vong do chúng rượt đuổi để xảy ra tai nạn giao thông.



Từ trái qua: Minh “đen”, Minh “mập”, Quỳnh, Ngọ, Anh, Hoàng “đen”

TỪ CÔNG NHÂN THÀNH TRÙM GIANG HỒ

Lặn lội từ quê vào Bình Dương làm công nhân ở các nhà máy được một thời gian, đồng tiền lương thiện kiếm được không thể nuôi sống bản thân bởi những trò ăn chơi vô bổ mà Minh “đen” đã chọn khi tháp tùng nhiều thành phần xấu trong các ngày nghỉ cuối tuần. Lân la dọc các khu công nghiệp và bến bãi, Minh “đen” thấy đây là mảnh đất màu mỡ mà hắn phải “cày” để kiếm cơm. Muốn có tiền nhưng không phải làm việc vất vả, cộng với bản chất lì lợm, chỉ sau thời gian ngắn tên tuổi của Minh “đen” bắt đầu có tiếng vang trong lĩnh vực bảo kê, chém mướn, đòi nợ thuê rồi đến việc làm “cò” đón khách cho các tuyến xe đường dài.

Dưới tay Minh “đen” có hàng chục đàn em đều là thành phần bất hảo, đa số là người cùng quê Hà Tĩnh bị Minh rủ rê rời bỏ kiếp công nhân để lột xác thành những tay dao búa có số má. Sau gần 10 năm sống tại khu Xóm Vắng ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Minh “đen” cùng đồng bọn chuyên thu tiền bến bãi các xe chở khách Bắc - Nam qua địa bàn vùng giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM, đồng thời gây ra nhiều vụ thanh toán băng nhóm khác trên địa bàn. Mặc dù các nhà xe rất bức xúc việc làm của chúng nhưng không một ai dám tố cáo sự việc đến công an vì sợ bị trả thù. Vì vậy mà Minh “đen” ngày càng bành trướng thế lực, tha hồ vung dao múa kiếm.



Anh Nguyễn Văn Quyền bị chém trọng thương

Khoảng 0 giờ 30 ngày 26-10-2011, vợ chồng anh Lê Vĩnh Sinh (SN 1971, ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) cùng các anh Bùi Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Quyền, Lê Dũng, Mai Xuân Hiển từ quán bar D1 ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về nhà trên đường Lý Thường Kiệt. Khi mọi người đi ngang đoạn trước cổng Công ty Yazaky thì bất ngờ xuất hiện hàng chục thanh niên đi xe máy đến vung mã tấu chém anh Sinh. Mặc dù bị thương nặng nhưng thấy đám côn đồ như muốn cố sát nên anh gắng sức leo qua cổng để chạy vào Công ty Yazaky lánh nạn.

Anh Quyền và anh Bảo cũng phóng xe chạy thoát. Sau một hồi thấy yên ắng, hai anh quay trở lại đưa anh Sinh đi cấp cứu. Khi vừa tới nơi, anh Quyền cũng bị các đối tượng này chém vào cổ và lưng. Thấy anh Quyền gục xuống đường, chúng vác mã tấu chạy theo định truy sát anh Bảo. Quá hoảng sợ, anh Bảo điều khiển xe máy bỏ chạy một đoạn, do không làm chủ tay lái đã tông vào trụ biển báo giao thông khiến chiếc xe hỏng nặng, anh Bảo bị chấn thương sọ não được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đến ngày 4-11-2011 thì tử vong.

GIĂNG LƯỚI

Thấy tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng, lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Nằm trên giường bệnh với thân thể đầy vết thương và đau đớn, anh Sinh đã cung cấp cho điều tra viên một số thông tin quan trọng có liên quan đến gã giang hồ Minh “đen”. Trước thời gian bị chém khoảng một tháng, trong lần đi dự tiệc tại TPHCM, anh Sinh thấy Minh “đen” đánh vợ hắn ngay trước đám đông, anh có qua can ngăn nhưng hắn không đồng ý mà chửi bới anh. Tưởng rằng chuyện vặt đó sẽ qua đi, không ngờ những ngày sau Minh “đen” nhiều lần gọi điện thoại hăm dọa anh Sinh đủ điều; thậm chí hắn còn bắt anh phải “xin lỗi” bằng tiền, nếu không làm theo lệnh, hắn gặp anh ở đâu thì sẽ chém ở đó. Có lần hàng chục đàn em của Minh “đen” kéo đến nhà nhưng anh Sinh đi vắng, bọn chúng hăm dọa rồi ném đá vào nhà.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 29-12-2011 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An bắt được năm đối tượng là đàn em của Minh “đen” đã tham gia trực tiếp vào vụ truy sát, gồm: Trương Văn Ngọ (SN 1991, ngụ Nghệ An), Phan Văn Anh (SN 1989), Đinh Văn Thể (SN 1987, đều ngụ Hà Tĩnh), Lê Anh Nam (SN 1989, ngụ Quảng Bình) và Lê Xuân Quỳnh (SN 1990, ngụ Nghệ An). Hiện Minh “đen” và Lê Văn Minh (Minh “mập”, SN 1985, ngụ Nghệ An), Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “đen”, ngụ Hà Tĩnh) cùng một số đối tượng khác bỏ trốn. Bản thân Minh “đen” từng có hai tiền án, năm 2005 bị Công an huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An - PV) bắt, xử phạt 15 tháng tù giam về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, năm 2007 bị Tòa án huyện Dĩ An phạt 22 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Qua Báo CATP, Công an thị xã Dĩ An kêu gọi Minh “đen” và đồng bọn nên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Qua hình ảnh đăng trên báo, ai biết các đối tượng này ở đâu xin báo ngay cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Dĩ An hoặc gọi số: 06503733700.



Theo MINH THẮNG (CATP)