Truy tố 12 bị can vụ nổ súng giết người trên phố Đoàn Thị Điểm

12 bị can này gồm: Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Đức Trang bị truy tố về tội giết người. Phạm Ngọc Điệp bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can: Chu Hữu Lộc, Triệu Tuấn Anh, Trần Thành Lập bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hai bị can Trần Duy Dương và Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Ba bị can Đặng Cao Tú, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Duy Nam bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 3/2/2009, sau khi uống rượu tại quán bar DJ Station 871 Vân Đồn (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giữa Trần Xuân Ánh (nguyên là vận động viên từng đoạt huy chương vàng vô địch wushu Châu Á năm 2000), Đặng Cao Tú và Trần Đức Trang (anh trai của Ánh) với Đỗ Mạnh Cường (tức Cường chuột) đã xảy ra xô xát thách đố nhau.

Sau đó, Đỗ Mạnh Cường đã gọi điện bắt Ánh phải xin lỗi Cường về việc đánh nhau xảy ra từ ngày 2/12/2004. Ánh không chấp nhận việc này dẫn đến hai bên thách đố, hẹn gặp để giải quyết. Tiếp đó, Trần Xuân Ánh cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm: một súng AK, một súng col xoay, đạn, áo giáp, dao nhọn có cán nối bằng tuýp sắt… đi tới ngã ba Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm. Tại đây, 2 nhóm xông vào bắn, chém lẫn nhau, làm tên Phạm Văn Thắng bị tử vong và Lê Bá Thành bị thương nặng.

Sau khi vụ án xảy ra, 12 bị can nêu trên đã lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ. Gần 10 đối tượng khác trong vụ án hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Trong số này, có cựu vận động viên wushu Trần Xuân Ánh là đối tượng chính trong vụ án này vốn có nhiều tiền án tiền sự.

Năm 2004, khi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Trần Xuân Ánh cùng nhóm bạn có mâu thuẫn với Đào Ngọc Thiết. Hai bên hẹn nhau ra quán cà phê ở phố Hàng Cháo để “nói chuyện”. Tại đây, Ánh vớ chiếc ghế phang Thiết. Thiết tránh được, rút súng bắn liền 2 phát. Hai năm sau, Ánh lại liên quan một vụ án khác do mua dâm bé gái 11 tuổi, và bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 5 năm tù. Đầu năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Ánh cùng một số người khác đã nảy sinh ý định trả thù những ân oán cũ và gây ra vụ án mạng này.

