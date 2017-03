Truy tố 37 đối tượng thực hiện 27 vụ trộm cướp

Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn, Cà Mau ngày 19-9 cho biết, nơi đây vừa ra cáo trạng truy tố 37 đối tượng thực hiện 27 vụ trộm cắp đường sông gây hoang mang cho người dân sông nước miền Tây. Để triệt phá băng trộm trên, Ban chỉ huy Công an huyện Năm Căn xác lập chuyên án phân công hơn 30 trinh sát tham gia phá án.

Theo ban chuyên án, rạng sáng 21-7-2012, hàng xóm nghe tiếng chị Nguyễn Thị Măng (SN 1968, ngụ ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn) kêu cứu. Người dân phá cửa xông vào phát hiện hai mẹ con chị Măng bị trói vào góc nhà, trên người có nhiều vết thương. Chị Măng kể lại, trong lúc hai mẹ con đang ngủ say, chị bỗng choàng tỉnh bởi nghe tiếng chó sủa. Vừa từ trong mùng bước ra, chị phát hiện có vài bóng đen. Chưa kịp tri hô thì một con dao bén ngót đã kề vào cổ chị với lời dọa: “Im ngay, nếu không tao đâm chết”. Hai tên còn lại tiếp tục khống chế em Trần Hoàng Phúc, con của chị Măng. Chúng dùng vải bịt mắt, trói hai mẹ con chị vào góc nhà và lục soát. Do không phát hiện tiền, vàng, chúng đá vào người nạn nhân. Không chịu nổi sự tra tấn của bọn chúng, chị Măng chỉ hộp nhựa chứa tiền, dây chuyền, nhẫn, lắc bằng vàng gồm 9 chỉ vàng 24K, 7 chỉ 5 phân vàng 18K cùng 12.500.000 đồng.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Công an huyện Năm Căn phối hợp cùng Công an huyện Cái Nước và chính quyền xã Trần Thới kiểm tra đột xuất vựa thu mua phế liệu của vợ chồng Võ Văn Hùng và Huỳnh Ngọc Mỹ (SN 1980, nguyên quán tỉnh Long An, tạm trú ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng tấn tài sản như máy nổ, môtơ, máy vi tính, salon, bàn gỗ... Trong đó có những đồ vật trùng khớp với tài sản mà các bị hại báo mất.

Các đối tượng bị khởi tố

Từ lời khai của vợ chồng chủ cơ sở mua bán phế liệu, trinh sát đồng loạt bắt các đối tượng: Nguyễn Quốc Trung (SN 1984, tạm trú ở ấp Đầm Cùng, xã Trần Thời, huyện Cái Nước), Lâm Hoàng Dương (SN 1990, có nhiều tiền án, ở khu vực 2, thị trấn Năm Căn), Trương Văn Hoài (SN 1988, tạm trú ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, H. Cái Nước), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, tạm trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn); Huỳnh Tấn Vũ (SN 1993, tự Út, ngụ ấp Kinh Nước Lên, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước); Nguyễn Quốc Trung (SN 1984, cư ngụ ấp Nhà Hội, xã Tam Giang). Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 8 máy nổ, 1 máy xe, 2 vỏ lãi composite, 87 thùng bia, 3 bộ salon gỗ và nhiều vật dụng như bình gas, bếp gas, bàn ủi điện, 5 bao gạo... tổng giá tài sản tạm tính trên 200 triệu đồng. Đối tượng Phạm Việt Anh (SN 1985, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) bị trinh sát triệu tập bởi tiêu thụ tài sản vợ chồng Hùng Mỹ.

Để có thể thực hiện hành vi trộm, cướp thành công, bọn chúng được tên Trần Văn Sang (tự Tài, SN 1985, ngụ tại ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn) chỉ điểm. Để đột nhập vào nhà của chị Măng, Sang cùng người anh là Trần Văn Thành (tự Hùng) và vợ Hồ Hồng Giang lên kế hoạch cướp. Do là cháu chồng của chị Măng, Sang khá thân thiết với gia đình. Đêm 20-7-2012, bọn chúng dùng vỏ máy đến nhà nạn nhân rồi thực hiện vụ cướp.

Mở rộng chuyên án, trinh sát bắt hàng loạt các đối tượng khác. Rạng sáng ngày 4-10-2012, Trương Văn Hoài, Ngô Quang Hưng đột nhập vào nhà anh Lê Văn Trắng (SN 1957, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) trộm 1 máy Vanguard 6.0HP, 3 chai nhớt, 50 lít xăng, 60 lít dầu đem bán cho vựa phế liệu của vợ chồng Lâm Hoàng Dương và Huỳnh Ngọc Mỹ với giá rẻ. Hoài còn đột nhập Trường mầm non thị trấn Năm Căn trộm 1 bộ vi tính, 2 bình gas loại lớn, 1 nồi cơm điện và 1 cây khò gas. Đối tượng Nguyễn Quốc Trung đột nhập vào nhà của anh Bùi Văn Tiến (SN 1969, ngụ ấp Cây Thơ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn) trộm 22 két bia Sài Gòn, 6 thùng bia 333, 3 chai nhớt, 1 gói bột ngọt, 3 lít dầu, 4 lít xăng, 1 đôi dép... Các đối tượng Nguyễn Minh Tân, Văn Cu Đến, Nguyễn Bá Toại, Lý Văn Lịch đột nhập vào Công ty Vinaline (địa chỉ ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh) trộm 5 đoạn dây dẫn cẩu loại 200 tấn dài 95m, trị giá 100 triệu đồng.

Khi các đối tượng trên bị bắt giữ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Năm Căn và các huyện lân cận ổn định.



