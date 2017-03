Truy tố 89 bị can mua bán, vận chuyển 4.420 bánh heroin

Theo đó, từ đầu năm 2006, Công an tỉnh Quảng Ninh qua quá trình điều tra đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới do Nguyễn Bích Ngọc, trú tại tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Với sự phối hợp của Công an Trung Quốc, vào 15/4/2012, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh được sự chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bích Ngọc.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã từng bước làm rõ 4 đường dây tội phạm ma túy cực lớn với rất nhiều đối tượng chuyên “đánh hàng” từ Lào chuyển về huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố cả nước trong đó có Quảng Ninh.

Cũng theo cáo trạng, 4 đường dây ma túy trên gồm: Sồng A Lâu, 36 tuổi, Nguyễn Hùng Dũng, 34 tuổi và Nguyễn Duy Thắng, 29 tuổi, đều trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La cầm đầu; ổ nhóm (26 đối tượng) do Sa Văn Cầu, 38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Sơn La cầm đầu; ổ nhóm (26 đối tượng) do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân, trú tại tỉnh Bắc Ninh cầm đầu; ổÍ nhóm (8 đối tượng) do Nguyễn Thị Hoàn, trú tại Hà Nội cầm đầu. Trong số các đối tượng trên, Sồng A Lâu, Nguyễn Thị Hoàn đã bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy nã.

Tài liệu điều tra còn cho thấy, 4 đường dây ma túy này hoạt động hết sức tinh vi, táo tợn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tội phạm, các đối tượng còn được trang bị, sử dụng nhiều loại vũ khí “nóng” như súng AK, súng ngắn K59, K57 lên đạn sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi bị phát hiện, bắt giữ.

Theo khai nhận của các bị can, từ năm 2011 đến khi bị bắt giữ vào tháng 7/2012, ổ nhóm của Sùng A Lâu và Nguyễn Hùng Dũng đã tiêu thụ trót lọt tới trên 1.100kg heroin, hơn 260.000 viên ma túy tổng hợp và 16kg ma túy “đá”...





Theo D.H (CAND)