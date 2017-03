Truy tố các đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh để chiếm đoạt tiền Nhà nước

Ngày 10/10, tin từ Viện Kiểm sát TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tố các đối tượng Nguyễn Văn Hảo (50 tuổi), Phạm Ngọc Thiên (50 tuổi), Phạm Văn Chất (49 tuổi), Vũ Đức Thành (49 tuổi, cùng trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, trú huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thanh Bình (49 tuổi), Pham Văn Soái (47 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk), Phạm Văn Bằng (trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Thanh (48 tuổi, trú huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2007 đến 2010, các đối tượng trên đã câu kết với nhau tổ chức làm hồ sơ thương, bệnh binh giả sau đó gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Đồng Nai để chiếm đoạt trái phép số tiền hơn 431 triệu đồng từ tiền chế độ chính sách của Nhà nước.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là bị can Trần Văn Thanh khi phạm tội đang là đảng viên, công tác tại Công an xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Được biết, ngoài những đối tượng trên, thời gian qua, cơ quan chức năng các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk cũng đã phát hiện thêm nhiều trường hợp khác có sử dụng hồ sơ thương, bệnh binh giả để hưởng tiền chế độ chính sách của Nhà nước. Do đó, cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật.





Theo Văn Thành (CAND)