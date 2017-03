Truy tố “cẩu tặc” dùng súng tự chế bắn dân phòng

Tối 17-10-2013, nhận được tin báo Diện và An dùng súng điện tự chế bắn trộm chó trên tỉnh lộ 765, lực lượng dân phòng xã Bảo Định (huyện Xuân Lộc) cùng người dân địa phương tổ chức đuổi bắt. Diện ngồi sau xe liên tục dùng ná thun bắn đá và súng điện tự chế bắn lực lượng truy đuổi. Trên đường tháo chạy, xe máy cả hai vấp phải ổ gà nên té, An bị bắt giữ cùng tang vật. Hai ngày sau Diện đã đến trụ sở công an đầu thú. Cả hai khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm chó bằng súng điện.

VĂN NGỌC