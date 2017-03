Truy tố kẻ chuyên rạch mùng giật dây chuyền

(PL)- Ngày 4-1, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Đước cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKS huyện Cần Đước (Long An) đề nghị truy tố Võ Thanh Vũ về tội trộm cắp, cướp giật tài sản; Trần Nhựt Trường, Phạm Thanh Phong về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cuối tháng 11-2009, lợi dụng đêm khuya, Vũ đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Mai (ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ), dùng dao lam rạch mùng, giật một sợi dây chuyền vàng gần sáu chỉ của bà Mai. Sau đó Vũ tiếp tục vào nhà anh Nguyễn Thành Viên, chị Võ Thị Hết (ngụ cùng ấp) rạch mùng lấy 5 triệu đồng, 100 USD, một sợi dây chuyền... A.AN