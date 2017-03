Truy tố kẻ cướp xe rồi yêu cầu nạn nhân vào nhà nghỉ 'tâm sự'

Ngày 12- 11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Bá Linh (21 tuổi, quê Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi can Linh

Trước đó, ngày 14-8, Linh gọi điện cho chị TTN (29 tuổi) là nhân viên tài chính của một ngân hàng đóng trên địa bàn Bình Dương hỏi thủ tục vay vốn và hẹn gặp tại một quán cà phê. Tại đây, Linh nói đã quên hồ sơ vay vốn ở cốp xe nên nhờ chị N. chở về nhà lấy. Sau đó Linh cầm lái chở chị N.

Khi đến đoạn đường gồ ghề khó đi, Linh yêu cầu chị N. xuống xe để mình dắt bộ qua. Khi nạn nhân vừa bước xuống thì Linh rồ ga bỏ chạy. Biết bị lừa, nạn nhân đến công an trình báo, đồng thời gọi điện nhờ nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) giúp đỡ.

Sau khi lấy được chiếc xe, Linh phát hiện trong cốp xe có nhiều giấy tờ quan trọng và thẻ ATM nên đã gọi điện cho cô gái để yêu cầu chị cung cấp mật khẩu ATM. Chị N. nói với Linh đã báo ngân hàng khóa thẻ ATM. Lúc này Linh quay sang đòi chị N. phải đến khách sạn "tâm sự" một tuần mới trả tài sản. Chị N. đã vờ đồng ý đồng thời nhờ các “hiệp sĩ” hỗ trợ bắt giữ.

Đến 23 giờ cùng ngày Linh gọi điện báo nạn nhân đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn. Khi tới nơi, xác định đúng kẻ lừa đảo đang đứng chờ trước cổng nhà nghỉ, nhóm “hiệp sĩ” liền xông tới khống chế. Lúc này Linh khai đã mang chiếc xe máy lừa được đi cầm cố lấy 8 triệu đồng tiêu xài. Kiểm tra trong người Linh các "hiệp sĩ" phát hiện có một con dao Thái Lan.