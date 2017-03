Truy tố kẻ lừa bán ba phụ nữ sang Trung Quốc

Trước đó, những ngày đầu tháng 7-2013, Hoàn đến các bản vùng sâu huyện Con Cuông thông báo tuyển người đi xuống thành phố làm việc lương cao. Ai đi Hoàn sẽ đưa trước 20 triệu đồng.

Thực chất là Hoàn lừa đưa phụ nữ nhẹ dạ cả tin đi bán ra nước ngoài. Ngày 3-7, chị Lô Thị Ngọc (35 tuổi), chị Lô Thị Thu (33 tuổi) và Hạ Thị Thuỷ (29 tuổi, cùng trú ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông) đồng ý đi theo Hoàn để làm công nhân. Hoàn đưa cho người thân của chị Ngọc, chị Thu, chị Thủy mỗi gia đình 20 triệu đồng.





Bị can Vi Thị Hoàn (28 tuổi, trú bản Cai, xã Cam Lâm, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) bị truy tố về tội mua bán người. Ảnh: TR.H

Lúc 5g sáng 4-7-2013, tại bờ sông khu vực Hồng Hà (thuộc địa phận phường Linh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) Lực lượng Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Hoàn đang đưa chị Ngọc, chị Thu, chị Thuỷ bán sang Trung Quốc. Bộ đội biên phòng đã kịp thời giải cứu, đưa chị Ngọc, chị Thủy, chị Thu về quê nhà.

Sau khi di lý Hoàn về TP Vinh (Nghệ An), Đồn Biên phòng Châu Khê khởi tố vụ án và bàn giao Hoàn cùng hồ sơ cho Cơ quan công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam Hoàn về tội mua bán người.

Đ.LAM