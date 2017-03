Truy tố kẻ tống tiền người ‘biết mà không nói’

Theo cáo trạng, Minh và chị LTLQ (ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) có quen biết từ trước. Minh yêu cầu chị Q. phải đưa cho Minh 7 triệu đồng gọi là “tiền phạt” với lý do chị Q. biết H. (bạn gái của Minh, ở trọ gần nhà chị Q.) đang ở đâu nhưng không nói cho Minh biết. Khi chị Q. nói không có tiền thì Minh lớn tiếng quát nạt, ép chị Q. đến một quán nước vắng người để khống chế. Do sợ hãi nên chị Q. đã gọi điện thoại cho người quen mang cầm chiếc xe của mình được 7 triệu đồng đưa cho Minh. Qua tố cáo của nạn nhân, ngày 27-6-2014, Minh bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ.

Được biết Minh từng có tiền án về tội cướp tài sản.

NGUYÊN HỒNG