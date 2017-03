Truy tố một bảo vệ cuỗm 7 bộ điều hòa

Để trang trải nợ nần cũng như có tiền tiếp tục chơi, Bình đã lợi dùng sơ hở của nơi làm việc để ra tay cuỗm đồ.



Ngày 18/6, theo thông tin từ công an TP. Vinh cho biết, vừa qua cơ quan này đã truy tố trước pháp luật với đối tượng Đào Văn Bình (34 tuổi) trú tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.



Theo đó, đối tượng Đào Văn Bình đang làm nhân viên bảo vệ cho Viện Khoa học nông nghiệp Bắc miền Trung có trụ sở đóng tại xã Nghi Kim, TP. Vinh. Vào một ngày giữa tháng 4/2012, trong khi đang đi tuần trong cơ quan. Đối tượng Bình đã phát hiện một gian phòng chứa nhiều bộ điều hòa còn mới nhưng cửa không khóa mà chỉ khép hờ.





Đối tượng Đào Văn Bình



Lòng tham nổi lên, Bình đã tuồn 2 bộ điều hòa xuống tầng 1, rồi gọi xe ta xi chở đi bán với giá 5 triệu/bộ. Thấy ngon ăn và dễ trót lọt nên Bình tiếp tục thực hiện phi vụ lần 2, hắn ngang nhiên tuồn tiếp 5 bộ điều hòa nữa mang đi bán. Có trong tay số tiền 35 triệu đồng/7 bộ điều hòa, Bình đã dùng số tiền đó để trả nợ thua cờ bạc mà hắn nợ từ trước đó.Gần 1 tháng sau, viện khoa học công nghệ bắc Miền Trung mới phát hiện việc bị mất 7 bộ điều hòa của dự án trị giá 114 triệu đồng. Ngay lập tức thông tin trên nhanh chóng được báo với Công an TP Vinh.Nhận được tin báo, Công an thành phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, tuy nhiên do không biết số điều hòa trên mất từ bao giờ nên công tác truy tìm kẻ cắp gặp rất nhiều khó khăn. Bằng cách khoanh vùng, cũng như cử các trinh sát vào cuộc điều tra, qua xác minh hồ sơ nhân viên đang làm việc tại Viện. Các đồng chí công an bắt đầu để ý đến đối tượng Đào Văn Bình, bởi Bình là đối tượng hay cờ bạc và mang mộng đổi đời từ những trò đỏ đen và Bình cũng đang mang một số nợ khá lớn từ những canh bạc đó.Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nhận định và đưa vào diện nghi ngờ, nhưng khi mọi việc chưa ngã ngũ thì Bình ít đến cơ quan làm việc với lý do, chán không muốn làm ở đó nữa.Một nhóm trinh sát được cử để theo dõi mọi nhất cử nhất động của đối tượng Bình. Dần dần, các trinh sát tiếp cận Bình nói chuyện và tác động hắn ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.Biết đã bị lộ, vào ngày 10/6 đối tượng Bình đã đến cơ quan CSĐT công an TP. Vinh để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành thu hồi được 3 chiếc máy điều hòa ở 3 địa điểm khác nhau: Phường Nghi Tân, TX Cửa Lò; phường Hưng Dũng, TP Vinh và thị trấn Mường Xén, Kỳ sơn. Còn 4 chiếc còn lại, cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm thu hồi để trao trả cho cơ quan chủ quản.Với hành vi của mình, đối tượng Đào Văn Bình đã bị truy tố trước pháp luật về tội “lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”. Đây cũng là cái giá cho lòng tham của tên bảo vệ dám cuỗm đồ của cơ quan đi bán lấy tiền tiêu xài.Theo Trịnh Nguyễn – Kỳ Tân (ANTĐ)