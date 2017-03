Truy tố một "trùm" đòi nợ thuê khét tiếng

Đầu năm 2012, trong khi điều tra băng nhóm đòi nợ thuê do Lê Văn Thiệp (54 tuổi- Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Hoàng Hiệp, trụ sở tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu, lực lượng CSHS Bộ Công an phát hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật táo tợn của nhóm đối tượng khác, do Trần Hùng Cường, tên gọi khác là Tuấn Hóa, 35 tuổi, quê Hải Phòng, trú ở quận 4- TP. Hồ Chí Minh cầm đầu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, trung tuần tháng 1- 2012, Cục CSHS phía Nam- Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hùng Cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

So với Hiệp “đầu bạc”, Trần Hùng Cường trông “phong độ” hơn nhiều, và sự liều lĩnh, tráo trở cũng không mấy thua kém. Quãng năm 2010, bà Trần Thị P., Giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại Long An, thuê và viết giấy ủy quyền cho Cường đến gặp ông Võ Minh T.- Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng, trụ sở tại TP Vũng Tàu, để đòi số tiền nợ 1,6 tỷ đồng. Cường cùng đàn em kéo đến gặp ông T., ra yêu sách trong vòng 1 tháng phải thanh toán 50% số nợ.

Vì đang ở thế kẹt, ông T. đã không thực hiện được yêu sách của Cường. Nhiều lần sau đó, Cường đến tận nhà ông T., gây sức ép buộc phải đưa 80 triệu đồng, gán một xe Toyoa Vios rồi đem bán được hơn 400 triệu đồng. Số tiền này, Cường tự ý giữ và không nói với bà P.

Một trường hợp thuê “đầu gấu” Cường đi đòi nợ, và cũng bị rơi vào thế… mất trắng tài sản, là ông Trần Văn H., Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng. Ông H. nhờ Cường đòi nợ số tiền hơn 7 tỷ đồng của một giám đốc Công ty TNHH.

Quá trình đòi nợ, Cường đe dọa, buộc “con nợ” phải cầm cố một xe Honda SH lấy 90 triệu đồng. Sau đó, “con nợ” nói sẽ bán nhà trả nợ. Cường đã bàn với “chủ nợ” mua lại căn nhà trên. Sau khi giấy ủy quyền đòi nợ đã hết thời hiệu, Cường vẫn đến nhà “con nợ”, đe dọa buộc ông này phải “giao nộp” 1 xe ô tô Fortuner. Lấy được xe, Cường ỉm luôn, không thông báo cho người thuê đi đòi nợ biết.

Cáo trạng của Viện KSNDTC xác định, “trùm” đòi nợ thuê Trần Hùng Cường đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực, chiếm đoạt 2 ô tô trị giá hơn 1,3 tỷ đồng và 170 triệu đồng. Được biết trước khi “dính” đến hàng loạt phi vụ đòi nợ thuê này, Cường từng bị tuyên 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.