Truy tố người “bỏ quên” 300 triệu đồng trong sân bay Tuy Hòa

Trước đó, VKSND Phú Yên đã yêu cầu Công an Phú Yên điều tra bổ sung vụ án này do xuất hiện 300 triệu đồng vô chủ tại phòng bán vé Cảng hàng không Tuy Hòa.

Sáng 14-12-2008, hai nhân viên phòng bán vé Cảng hàng không Tuy Hòa phát hiện một túi nilon bên trong có 300 triệu đồng ném từ bên ngoài vào phòng bán vé máy bay. Kèm theo bọc tiền là một tờ giấy với dòng chữ (không dấu) “GUI K.A-XIN LOI MAY THAT NHIEU TAO K TRA DU DUOC-XIN LOI CAC CO QUAN”.

Mười ngày sau, Kiều Anh đến Công an TP Tuy Hòa tự nhận mình đã ném 300 triệu đồng vào phòng bán vé máy bay, dòng chữ trên tờ giấy cũng do Kiều Anh tự viết. Kiều Anh thú nhận, khi công an kết luận Kiều Anh tham ô hơn 400 triệu đồng, cô đã tự dựng “kịch” để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.