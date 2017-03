Truy tố người dùng mái chèo đánh kiểm lâm dập lá lách

Ngày 7-12, VKSND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND huyện Định Quán để xét xử bị can Phan Văn Hồng (sinh năm 1973, trú ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS.

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 18-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực eo suối 30 thuộc ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán có người dân cắm cọc gỗ lấn chiếm lòng hồ Trị An để làm bửng nuôi cá.

Trạm Kiểm lâm số 2 hồ Trị An thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai phân công tổ công tác gồm: ông Nguyễn Đình Năm - Phó Trạm trưởng, ông Nguyễn Đình Hà, ông Nguyễn Danh Kha, ông Phan Huy Tùng và ông Cao Văn Sơn đi trên một chiếc tàu lớn và một chiếc canô đến khu vực eo suối 30 thuộc xã La Ngà để xác minh và giải quyết tin báo. Cùng đi chung với tổ công tác có ông Lê Đăng Trình, nhân viên thu phí của Khu bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai.



Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đến khu vực eo suối 30. Tại đây tổ công tác phát hiện một số hộ dân cắm cột gỗ chàm ngang qua eo suối, gồm bảy cọc gỗ dưới nước và bốn cọc gỗ trên bờ đất của eo suối.

Tổ công tác tiến hành xác minh người đã cắm số cọc gỗ trên thì anh Phan Văn Trực (sinh năm 1982, trú ấp 5, xã La Ngà) đến nhận đã cắm bảy cọc gỗ dưới nước và phần bờ đất phía đông eo suối 30. Còn bảy cọc gỗ được cắm trên bờ đất phía tây và dưới mặt nước của eo suối 30 không có người đến nhận. Tổ công tác lập biên bản sự việc và tiến hành nhổ bỏ các cọc gỗ trên.

Sau khi tổ công tác nhổ được ba cọc gỗ thì Phan Văn Hồng và vợ mình là Võ Thị Nhan đi xuồng gỗ qua suối và lên bờ đất - nơi tổ công tác đang nhổ số cọc gỗ. Hồng cầm theo mái chèo gỗ đi bộ lên bờ đất - nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Hồng vừa đi lại gần vừa chửi nhân viên trong tổ công tác.

Thấy lực lượng kiểm lâm không nói gì và ông Nguyễn Danh Kha, nhân viên kiểm lâm, đang khiêng một cọc gỗ lên thuyền của lực lượng kiểm lâm nên Hồng dùng cây mái chèo gỗ (loại dùng để chèo thuyền) đánh một cái trúng sườn và lưng trái của ông Kha gây thương tích. Sau đó Hồng cầm cây chèo gỗ bỏ trốn. Riêng ông Kha được các thành viên khác trong tổ công tác đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5-9, Phan Văn Hồng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, Hồng đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ bản giám định pháp y số của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Danh Kha bị thương tích như sau tổn thương lách, phải phẫu thuật cắt lách, hiện để lại thiếu máu nhẹ, tỉ lệ 30%. Tổn thương gãy xương sườn số IX, X bên trái, tỉ lệ 08%. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 36%.

Theo VKSND huyện Định Quán, hành vi nêu trên do bị can Phan Văn Hồng thực hiện đã phạm tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và để cản trở người thi hành công vụ, hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân quy định tại điểm a, điểm k khoản 1 và khoản 3 Điều 104 BLHS.