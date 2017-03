Truy tố nguyên cán bộ VKS huyện lừa đảo chạy việc

Trong thời gian còn công tác tại VKS huyện Lộc Ninh (2011-2013), Phương nói với nhiều người có khả năng xin việc làm, chạy án. Tin lời Phương, có bốn người đã đưa tổng cộng 520 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận tiền xong Phương không thực hiện lời hứa mà tránh né. Bức xúc, người dân gửi đơn tố cáo đến công an và cơ quan chức năng huyện Lộc Ninh. Ngày 18-12-2013, Công an huyện Lộc Ninh khởi tố Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho tại ngoại để điều tra. Tuy nhiên, sau đó Phương bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 1-5-2014, công an đã bắt Phương theo lệnh truy nã và tạm giam cho đến nay.

Theo cơ quan điều tra, tháng 12-2003 Phương từng bị TAND TP Biên Hòa xử phạt 24 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

N.ĐỨC