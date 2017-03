Truy tố nguyên chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh

Nguyên thiếu tá Đinh Công Sắt - cán bộ Công an TP Đà Nẵng; trung tá - nhà báo Dương Tiến - nguyên trưởng văn phòng đại diện Báo Công An TP.HCM tại Hà Nội và Nguyễn Phi Duy Linh. Cả bốn bị can bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22-9-2008, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa công khai xét xử các bị cáo Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh cũng với tội danh trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa, những lời khai của các bị cáo có liên quan đến ông Trần Văn Thanh nên đại diện VKSND TP Đà Nẵng đã đề nghị hoãn phiên tòa và khởi tố ông Thanh.

Theo VKSND TP Đà Nẵng, với động cơ cá nhân, từ năm 2002, ông Trần Văn Thanh đã trực tiếp soạn thảo, sửa chữa các bản thảo đơn kiến nghị do Nguyễn Phi Duy Linh thảo ra. Các đơn này lấy tên một đại tá quân đội nghỉ hưu và mạo danh đại diện nhân dân Đà Nẵng tố cáo, kiến nghị về vụ án Phạm Minh Thông (nguyên giám đốc Công ty hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam-Đà Nẵng) có một số lời khai liên quan đến lãnh đạo TP Đà Nẵng nhưng chưa được xử lý do có “sự bao che”, bỏ lọt tội phạm và trù dập cán bộ điều tra. Linh đã phát tán các đơn kiến nghị này ra nhiều nơi.

Cuối năm 2006, trong một lần ông Thanh vào Đà Nẵng, ông Thanh có hỏi về trường hợp của Đinh Công Sắt - người đã bị tước danh hiệu vì vi phạm kỷ luật của ngành công an năm 2005. Sau khi gặp Sắt, ông Thanh yêu cầu Sắt làm đơn gửi Bộ Công an, đề nghị xét lại hình thức kỷ luật và ông Thanh hứa sẽ giúp đỡ. Cũng tại cuộc gặp này, ông Thanh còn đề cập đến một số nội dung: Công an TP Đà Nẵng có những vi phạm như lập quỹ đen từ việc dập bảng số xe phản quang, chia nhau tiền của UBND TP hỗ trợ nhiều năm, một số vụ án kinh tế dù báo chí đã đăng nhưng không được điều tra, xử lý. Rồi ông Thanh so sánh các vi phạm đó với kỷ luật của Sắt, cho rằng kỷ luật vậy là quá nặng.

Thời gian này, thông qua sự giới thiệu của ông Thanh, Sắt thường xuyên gặp gỡ Linh. Từ đây, Linh hướng dẫn Sắt cách viết đơn, thư tố cáo sai sự thật, gửi các cơ quan trung ương và báo chí theo yêu cầu của ông Thanh. Cùng thời gian trên, núp dưới danh nghĩa phóng viên, Linh đã đưa Sắt đến gặp một số người dân Đà Nẵng ra Hà Nội khiếu kiện về đất đai. Sau đó, Sắt được đưa đến gặp Dương Tiến. Ngày 14-5-2007, Tiến điện thoại gọi Sắt bảo ra Hà Nội, đưa cho Sắt hai công văn của VKSND TP Đà Nẵng gửi lãnh đạo VKSND tối cao xin ý kiến chỉ đạo vụ án Phạm Minh Thông. Sắt đã phôtô nhiều bản phát tán ở các nơi công cộng...

Khi hành vi phát tán tài liệu của Sắt bị phát hiện, ông Thanh đã xúi Sắt bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuối năm 2008, ông Trần Văn Thanh bị cho thôi chức chánh thanh tra Bộ Công an. Tháng 2-2009, ông Thanh bị khởi tố.