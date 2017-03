Truy tố nhóm đối tượng giết người chỉ vì... đàn vịt

Ngày 12-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Sơn (SN 1973); Ngô Văn Sinh (SN 1984); Ngô Văn Sâm (SN 1982) về tội “gây rối trật tự công cộng”; khởi tố bị can đối với Ngô Văn Đức (SN 1988) và Ngô Văn Lên (SN 1950, là cha của bốn đối tượng trên, cùng trú tại thôn Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “giết người”.

Trước đó, chiều 2-6, cho rằng đàn vịt của gia đình lẫn sang ao nhà ông Ngô Văn Lên, anh Sáu (ở xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) cùng một người cháu đã sang xin lại. Sau vài câu to tiếng, giữa hai người nhà anh Sáu và mấy cha con ông Lên đã xảy ra xô xát.

Một nạn nhân của vụ ẩu đả đang được cấp cứu tại bệnh viện

Anh Sáu đi về nhờ nhóm các anh Vương Văn Sơn (SN 1978, trú tại xóm 4, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang); anh Vương Văn Tâm, anh Vương Văn Tình, anh Vương Văn Cảnh và anh Vương Văn Xuân (cùng trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) sang tiếp tục nói chuyện.

Vừa tới nơi, 5 bố con nhà Lên đã dùng xiên nhọn (dùng để gẩy rơm), đòn gánh, gậy gộc xông ra đánh tới tấp khiến anh Vương Văn Sơn tử vong tại chỗ và năm người còn lại bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trong số này, hai anh Cảnh và Xuân đã qua cơn nguy kịch, đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, 3 người còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng và vẫn đang phải thở oxy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Sơn tử vong do bị vật sắc nhọn đâm xuyên tim.

Theo T.Hoa (HNMO)