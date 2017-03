Truy tố ‘siêu trộm’ chuyên ‘viếng’ UBND các thành phố miền Trung

Theo cáo trạng, ngày 16-11-2014, Hùng và Thảo bắt xe vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà trọ. Tại đây, Hùng thuê xe máy chạy lòng vòng quanh các tuyến đường nhằm quan sát những cơ quan, công sở, xem nơi nào sơ hở để đột nhập, trộm cắp. Khi đi ngang qua trụ sở UBND TP Tam Kỳ, Hùng phát hiện trụ sở rộng nhưng lực lượng bảo vệ mỏng, có thể đột nhập dễ dàng.

“Siêu trộm” Vũ Mạnh Hùng thực nghiệm hiện trường vụ trộm trụ sở UBND TP Tam Kỳ. Ảnh: LT

Khoảng 23 giờ ngày 18-11-2014, Hùng mang đồ nghề (kìm bấm, tuốcnơ vít, găng tay len) đi bộ đến trụ sở UBND TP Tam Kỳ. Chờ đến 24 giờ, Hùng trèo tường nhảy vào trong, đi theo hành lang của dãy nhà lên tầng ba. Tại đây, Hùng dùng kìm bẻ khoen cửa phòng Kinh tế, lục lọi các bàn làm việc, lấy được một chiếc máy ảnh hiệu Canon Powershot A2200. Sau đó Hùng xuống tầng hai, vào phòng Tài chính - Kế hoạch lấy đi số tiền hơn 2,6 triệu đồng. Tiếp đến, Hùng xuống tầng một vào phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lấy hơn 19 triệu đồng. Qua phòng LĐ-TB&XH, Hùng dùng kìm bấm thanh chắn song cửa, trộm một máy ảnh Canon Powershot A4000.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Hùng trộm cắp được là 22,5 triệu đồng và hai máy ảnh. Gây án xong, rạng sáng hôm sau, Hùng gọi Thảo trả phòng rồi đón taxi ra ga Tam Kỳ. Do ga Tam Kỳ hết vé tàu nên Thảo và Hùng ra tiếp ga Đà Nẵng để mua vé tàu về TP Vinh. Đến Hà Nội, Hùng chia tay Thảo để đón xe về Thái Bình. Ngày 22-11-2014, khi vừa đến Thái Bình thì Hùng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ, di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Khi nghe tin Hùng bị bắt, Thảo kiểm tra túi xách thấy có tiền và máy ảnh. Mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng Thảo vẫn đưa cho con gái 20 triệu đồng cất giữ rồi cầm 10 triệu đồng bỏ trốn vào TP.HCM. Thảo bị công an bắt giữ khi xe qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Hùng khai nhận với thủ đoạn như trên đã đột nhập hàng loạt công sở dọc các tỉnh miền Trung, lấy đi một lượng lớn tài sản. Bước đầu xác định các công sở bị Hùng “viếng thăm” gồm UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), UBND TP Vinh (Nghệ An), UBND TP Đông Hà (Quảng Trị), Thành ủy Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế)... Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã trao trả số tiền 3.000 USD cho UBND TP Quảng Ngãi. Đây là tài sản mà Hùng trộm cắp được sau khi bẻ nhiều lớp khóa.