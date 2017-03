Truy tố vụ tàng trữ, lưu hành gần hai tỷ đồng tiền giả

(PL)- Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa chính thức kết luận điều tra vụ án “tàng trữ, lưu hành tiền giả” và đề nghị truy tố 12 bị can. Trong đó đối tượng chính là Vũ Văn Hoàng (26 tuổi, chủ một tiệm Internet tại TP Hải Dương).

Trước đó, trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển tiền giả số lượng lớn từ biên giới phía Bắc vào Hải Dương sau đó đưa đi tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tháng 4-2006, công an bắt quả tang Vũ Văn Hoàng đang tìm cách tiêu thụ 10 triệu đồng tiền giả (loại tờ polymer mệnh giá 100 ngàn đồng) tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM). Cơ quan điều tra lần ra các đối tượng khác như Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Văn Thời... Các đối tượng này vốn có quan hệ họ hàng hoặc đồng hương với nhau và đã từng cung cấp, tiêu thụ tiền giả từ năm 2005. Tổng cộng có hơn 1,9 tỷ đồng tiền giả đã được những người này đem đi tiêu thụ. NGUYỄN DŨNG