Truy vấn sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện

Đó là Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang; Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH; Thượng tá Đào Văn Biên, Phó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang. Chỉ có nhóm phóng viên công an và Truyền hình Vì ANTQ được phép có mặt chụp ảnh, ghi hình. sau đây là một số câu hỏi của cá phóng viên báo Công an Nhân dân:

- Theo lời khai thì anh đã có ý định giết chết cả 2 vợ chồng chủ nhà nhưng vì sợ đột nhập vào phòng ngủ của họ, một mình không giết được cả hai nên đành ở bên ngoài chờ cơ hội. Như vậy, chủ ý của anh là giết bằng được họ để cướp tài sản? - Vâng - Luyện khai một cách tỉnh bơ. - Anh có ý định đột nhập vào tiệm vàng từ bao giờ? - Từ giữa tháng 8. Vào ngày 22-8, cháu đã một lần định đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích để cướp nhưng thấy không thích hợp lại thôi. - Anh có nghiện games không? - Cháu không nghiện, cháu chỉ chơi games thôi. Không nghiện games ư? Thế mà hắn kể vanh vách những trò chơi games mà hắn hay chơi. Thế mà tất cả cái cách hắn sát hại người như cứa cổ, hoặc rạch một đường dài trên gương mặt bé Trịnh Ngọc Bích đều mang dấu ấn của những kẻ nghiện games online.





- Thế khi gây án, anh có áp dụng những kiểu giết người trên games online không? Luyện im lặng, cúi mặt. - Vì sao anh gây án? Cần tiền để làm gì? - Cháu muốn có tiền để chuộc xe của gia đình và muốn lấy vàng về cho bố mẹ. - Đừng đổ như vậy. Bố mẹ anh đâu phải nghèo khó để anh phải đi cướp nuôi họ. - Anh có mấy cô người yêu? - Cháu làm gì có. Thế nhưng khi tôi kể ra danh sách 4 cô người yêu cùng một lúc của Luyện, trong đó có 2 cô bé đang là học sinh lớp 11 thì hắn không phản đối, còn ra chừng có vẻ tự cao về "danh sách" này nữa. - Sau khi gây án, anh trốn thế nào? - Cháu lên nhà cô chú trên Văn Lãng (Lạng Sơn) trốn, sau đó sang Trung Quốc. - Vàng cướp được đâu rồi? - Cháu không dám dùng, cất ở nhà, số còn lại chôn trong nhà cô chú trên Lạng Sơn. Cháu chỉ dám bán điện thoại cướp được trong nhà anh Ngọc lấy 400 ngàn đồng tiêu thôi....

Hi ện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang và Cục CSĐT tội phạm về TTXH đang khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác để đối tượng khai nhận theo đúng tội trạng đã gây ra.





Theo

T. Hòa- P.Thủy (Công An Nhân Dân)