Truy xét băng cướp bằng mã tấu

Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đỗ Trầm Bảo Duy (19 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi cướp giật tài sản. Hiện nay Công an quận 3 đang tiếp tục truy xét một số đồng phạm của Duy. Trước đó băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn quận 3.



Nghi can Đỗ Trầm Bảo Duy tại cơ quan công an.

Theo Công an quận 3, vào khoảng 23 giờ đêm 21-2, tại khu vực giao lộ Rạch Bùng Binh - Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3 xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân trình báo bị hai thanh niên đi trên xe gắn máy hiệu wave BS: 59T1-732.57 giật tài sản rồi tẩu thoát.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 nhanh chóng tiến hành truy xét và xác định chiếc xe máy mang biển số nói trên là của TNT (ngụ quận 3) đứng tên chủ xe. T. khai báo với công an là cho Duy mượn xe để đi lại.





Xác định Duy có khả năng chính là nghi can gây án, rạng sáng 22-2, trinh sát hình sự Công an quận 3 đã ập vào nhà Duy. Tại đây công an còn thu giữ được nhiều thanh mã tấu mà trước đó đối tượng này cùng đồng bọn dùng để thực hiện nhiều vụ cướp tài sản.

Nhiều mã tấu tự chế thu giữ được tại nhà của Duy.

Hiện nay Công an quận 3 đang tiếp tục truy xét các nghi can trong nhóm của Duy để mở rộng điều tra, xác định các nạn nhân của băng nhóm này.