Truy xét hai vụ đánh người, gây thương tích

Phạm Trung Trưởng, Phạm Trung Hiếu và Trâm (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến trước nhà 11 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 17, quận Bình Thạnh) thì bị nhóm thanh niên gồm tám người chặn lại.

Hiếu và Trâm nhanh chân bỏ chạy. Riêng Trưởng do vấp ngã nên bị nhóm thanh niên trên dùng dao chém vào tay, chân..., hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng lúc, Công an quận 6 đang thụ lý điều tra một vụ thanh toán diễn ra tại quán nhậu BT (đường An Dương Vương, phường 10, quận 6). Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17-1, anh Thạch Chanh và anh Thạch Văn Thức đang ngồi nhậu trong quán cùng bạn gái, bất ngờ một nhóm thanh niên từ bên ngoài xông vào, dùng gậy gỗ, vỏ chai bia đánh hai anh trọng thương rồi tẩu thoát. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân đánh nhau có thể do ghen tuông trong quan hệ nam nữ.

H.TUYẾT