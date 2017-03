Truy xét nhanh

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân La đã nhanh chóng truy xét bắt đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1990), ở Thọ An, Đan Phượng. Quân đã cùng Nguyễn Văn Tấn (SN 1990), ở Thọ An, Đan Phượng đi xe máy tăm tia, thấy sơ hở là gây án. Sau khi dùng vam phá khoá lấy trộm xe của chị Hoa, Quân ở lại hiện trường để nghe ngóng tình hình nên bị bắt. Công an quận Tây Hồ lập hồ sơ xử lý.

Theo Ngọc Dư (ANTĐ)