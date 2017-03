Truy xét vụ cướp dùng dao khống chế hai mẹ con

Khoảng 23 giờ ngày 8-8, chị NTBD cùng con nhỏ 15 tháng tuổi đi taxi từ chung cư Phan Văn Trị, quận 5 đến phòng trọ trong hẻm 154 đường Âu Dương Lân, quận 8. Xe taxi dừng đầu hẻm, chị D. tay bế con, tay mang đồ đạc đi bộ vào. Bất ngờ có hai thanh niên đi trên một xe máy chạy đến, một người xuống xe đi bộ đến gần, rút dao gí sát vào hông chị D. và nói: “Đưa tài sản ra hết đây”. Chị D. lúc này lo sợ nguy hại đến con nhỏ nên phải làm theo yêu cầu của kẻ cướp. Khi nhận được tài sản của chị D. đưa gồm một ĐTDĐ hiệu iPhone 5 và 5 triệu đồng, hai kẻ cướp lên xe tẩu thoát.

Hiện trường hẻm 154 Âu Dương Lân nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: TK

Chờ chúng rời khỏi hiện trường chị D. mới dám tri hô. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Công an quận 8 đã vào cuộc điều tra. Qua truy xét, công an xác định được một trong hai nghi can cướp tài sản của chị D. là Nguyễn Hoàng Hải (35 tuổi, ngụ quận 8). Hiện công an đang truy xét đồng phạm còn lại.

T.KHUÊ