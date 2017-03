Truy xét vụ dùng súng bắn người

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ông Nguyễn Hoàng Thanh (40 tuổi) đang ngồi trước nhà số 247 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, bất ngờ có năm thanh niên đi trên ba xe máy kéo đến. Một người trong nhóm rút ra một khẩu súng (chưa rõ loại súng gì) nhằm vào chân ông Thanh bắt liên tiếp hai phát. May mắn là cả hai phát đạn đều không trúng vào người của ông Thanh. Sau khi gây án, nhóm sát thủ rồ xe tẩu thoát. Cơ quan công an đã lấy lời khai của ông Thanh và đang làm rõ những mối quan hệ, mâu thuẫn của ông nhằm truy xét nhóm nghi can gây án.

TUYẾT KHUÊ