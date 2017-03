TT-Huế: Cán bộ xã mở két sắt của ủy ban xã... ăn trộm tiền

Theo cáo trạng VKSND Thị xã Hương Trà, khoảng 15h ngày 10/5/2012, Nguyễn Hữu Đoàn Sơn King là cán bộ UBND xã Hương Bình, thấy phòng kế toán ngân sách UBND xã Hương Bình mở cửa nên King đã đi vào để uống nước. Lúc này chị Nguyễn Thị Mỹ Trúc, là thủ quỹ của UBND xã không có mặt ở phòng, quan sát thấy không có ai nên King nảy sinh ý định mở két sắt do chị Trúc quản lý để lấy tiền.



King đi đến bên tủ sắt dùng tay kéo cửa sắt lên và giật mạnh thì cửa sắt mở ra. King kéo ngăn tủ bên dưới két sắt lấy được một số tiền loại mệnh giá 50.000đ và 200.0000đ. Sau đó King đóng két sắt và đi vào phòng vệ sinh đếm được 10,2 triệu đồng.



Đếm tiền xong King đi về nhà cất số tiền này trên nóc tủ đựng quần áo trong phòng ngủ của mình. Khoảng 13h30' ngày 11/5/2012 chị Trúc đến phòng làm việc mở két sắt lấy tiền phát lương cho cán bộ UBND xã thì phát hiện mất tiền, chị Trúc đã trình báo Công an.



Đến 20h ngày 11/5/2012, sau khi bị Công an thị xã Hương Trà triệu tập, King đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền trên. Vật chứng vụ án thu giữ gồm: 10,2 triệu đồng.



TAND TX Hương Trà đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Đoàn Sơn King 6 tháng tù giam.





Theo Đại Dương (DT)