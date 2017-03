Từ 1/8: Kiểm tra gắt gao ôtô biển số nước ngoài

Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT theo các chuyên đề, bắt đầu từ 1/8, Cục CSGT đường bộ - đường sắt vừa có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với xe ôtô mang biển số không đúng quy định, xe không chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Theo Cục CSGT đường bộ đường sắt thì đối tượng của đợt cao điểm này là các loại xe ôtô, trong đó tập trung xe ôtô con, xe ôtô khách bao gồm cả các xe mang biển số trong nước, xe mang biển số khu kinh tế thương mại đặc biệt và các xe mang biển số nước ngoài.

Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý là xe ôtô vi phạm hiệp định vận tải đường bộ, vi phạm các quy định về hoạt động trong khu kinh tế thương mại đặc biệt, xe gắn biển số không đúng quy định, xe không chuyển quyền sở hữu phương tiện sau 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, tặng, cho và các vi phạm về tốc độ, tránh vượt, phần đường, làn đường.

Cục CSGT cũng cho biết đợt cao điểm này sẽ tập trung tại các tuyến giao thông trọng điểm, điển hình như các tuyến QL1, 5, 8, 9, 18, 51. Đồng thời tập trung tại các địa bàn Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh.

Để xử lý nghiêm vi phạm, Cục CSGT sẽ thành lập các tổ công tác, phối hợp với lực lượng CSGT các địa phương nói trên để tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm. Lực lượng CSGT sẽ tiến hành rà soát dữ liệu công tác đăng ký xe, thông báo của các chủ sở hữu đã bán, cho, tặng, đối chiếu các xe đã làm thủ tục xóa sổ mà chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu; đồng thời thu thập thông tin từ các nguồn khác như từ báo chí và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về vi phạm nêu trên.

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp cơ quan đăng kiểm, ban quản lý các bến bãi, các điểm đỗ xe, các cơ quan chức năng khác để rà soát, nắm tình hình, xác định đối tượng vi phạm... Việc phát hiện, lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, các trường hợp vi phạm không mang biển số đúng quy định, không chuyển quyền sở hữu, phải làm rõ việc mang biển số không đúng quy định, đình chỉ lưu hành và buộc chủ phương tiện làm thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Đợt ra quân này được tập trung tại các tuyến quốc lộ, các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị là những nơi có nhiều xe ôtô mang biển nước ngoài, đặc biệt là xe mang biển Lào đang hoạt động.

Được biết chỉ trong vòng quý I/2008, trong tổng số 390 trường hợp xe khách bị CSGT Công an Hà Tĩnh xử lý có đến 42 trường hợp xe mang biển số Lào. Lực lượng CSGT Công an Nghệ An cũng đã lập biên bản hơn 40 trường hợp.

Qua phân tích các lỗi phổ biến mà những xe khách này vi phạm thường là chở quá số người quy định, giấy tờ xe không có bản dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không có danh sách hành khách và một số trường hợp chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định... điều đặc biệt đáng chú ý là hầu hết số lái xe mang biển số Lào đều là người... Việt Nam.

Theo Điều 43, Nghị định 152/CP quy định về xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài vi phạm Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và nước ngoài như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài có một trong các hành vi: lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định; hoạt động quá phạm vi được phép hoạt động; điều khiển phương tiện không có giấy phép liên vận; không có phù hiệu liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng, vận chuyển khách hoặc hàng không đúng với quy định tại Hiệp định Vận tải đường bộ, Nghị định thư đã ký kết hoặc xuất, nhập cảnh không đúng cửa khẩu.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài còn bị áp dụng các biện pháp như: bị tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam, đánh dấu số lần vi phạm (trừ trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe do nước ngoài cấp có hiệu lực tại Việt Nam)