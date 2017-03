Từ 15-12: Dân nội thành cũng phải đội mũ bảo hiểm

- TP.HCM hiện có đến gần 3,2 triệu xe môtô, xe gắn máy. Ngoài ra, TP còn có 700.000 xe môtô, xe gắn máy mang biển số của các địa phương khác lưu thông. Đà Nẵng: Cấp 500 mũ bảo hiểm cho người nghèo Hôm qua (3-12), thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, cho biết những ngày đầu thực hiện bắt buộc đội MBH khi đi xe máy trên tất cả các tuyến đường sẽ khó khăn do không đủ CSGT để chốt trên tất cả các tuyến đường. Phòng CSGT đang có kế hoạch huy động cả công an phường và thanh niên xung kích cùng tham gia công tác này. Riêng tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua TP Đà Nẵng) và các tuyến đường chính như đường Bạch Đằng, Trần Phú, đường Hai Tháng Chín... sẽ do Phòng CSGT trực tiếp đảm nhiệm. Ông Đến cho biết người vi phạm sẽ bị phạt mức trung bình 150.000 đồng/lần, không bị tạm giữ xe. Trường hợp không có tiền nộp phạt thì bắt buộc phải tạm giữ xe. Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã cấp 500 MBH cho các quận, huyện để cấp cho các đối tượng khó khăn như tài xế xe ôm, xe thồ, gia đình nghèo do phường, xã xét chọn. Quảng Nam: Chủ yếu nhắc nhở trong những ngày đầu Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam đã tuyên truyền bằng tờ rơi, băng đĩa, xe lưu động và băng rôn trên tất cả các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh về việc bắt buộc đội MBH đồng loạt khi đi xe máy từ 15-12. Thượng tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT tỉnh, cho biết CSGT tỉnh sẽ triển khai trên các tuyến quốc lộ chính, các tuyến đường về huyện sẽ do công an huyện phụ trách. Do lực lượng mỏng nên bắt buộc phòng phải có kế hoạch tăng ca mới đáp ứng yêu cầu. Trong những ngày đầu, có thể tùy theo từng đối tượng mà nhắc nhở hoặc xử phạt nhưng nhắc nhở vẫn là chính. Sau một thời gian, người dân đã quen với quy định mới thì sẽ xử phạt tất cả những trường hợp vi phạm. TẤN VŨ