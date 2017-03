Từ 15-12: Gửi mũ bảo hiểm ở đâu?

- Chiều qua, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiêu hủy gần 2.700 MBH giả hoặc kém chất lượng tịch thu trong các đợt kiểm tra từ tháng 9 đến nay. Số MBH này chủ yếu là các loại mũ không dán tem kiểm định chất lượng, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhiều nhãn hiệu khác nhau. - Ban An toàn giao thông TP.HCM và Sở Văn hóa-Thông tin đã thực hiện hơn 5.000 băng rôn, cờ phướn tuyên truyền đội MBH trên tất cả các tuyến đường từ ngày 15-12. Ban yêu cầu các quận, huyện, phường, xã mở rộng tuyên truyền hơn nữa tới từng khu phố, tổ dân phố. - Ngày 10-12, Tổng Công ty may Hòa Tho (TP Đông Hà, Quảng Trị) tổ chức tuyên truyền về đội MBH và tặng 700 MBH cho công nhân còn khó khăn của công ty. Trong chín tháng đầu năm 2007, tổng công ty này có 40 trường hợp bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có hai công nhân bị thiệt mạng. - Tỉnh Khánh Hòa đã cấp 300 MBH cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Nha Trang. Sắp tới, tỉnh sẽ cấp thêm 1.200 MBH cho người dân nghèo, kiếm sống bằng xe máy ở các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và thị xã Cam Ranh. - Các loại xe có cốp rộng có thể chứa từ một đến hai MBH. Với các xe không có cốp, bạn có thể mở khóa lật yên xe lên, móc MBH vào hai cái khoen dưới yên xe và khóa yên xe lại. Tại các điểm chuyên bán xe máy trên đường Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, khu vực quanh chợ An Đông... (TP.HCM) có bán thùng đựng MBH gắn sau xe. Giá trung bình từ 200.000 đến 300.000 đồng/thùng; các loại thùng rộng, đựng được hai MBH trở lên có thể trên 500.000 đồng/thùng.