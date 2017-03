Từ cái chết của một "má mì"…

Từ nạn nhân thành thủ phạm



Do nhẹ dạ, cả tin, nghe theo lời đường mật của bọn buôn người, với muốn kiếm việc làm nhàn hạ, nhiều tiền ở biên giới Lạng Sơn, ba cô gái trẻ đã “sập bẫy” hai kẻ buôn người, gồm: Bùi Linh T. (SN 1992, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang), Phùng Thị Huyền Tr. (SN 1993, Cẩm Giàng, Hải Dương), Đinh Thị L. (Nho Quan, Ninh Bình).

Công an Lạng Sơn lấy lời khai người đã đầu thú nhận đánh chết “má mì”.

Sau khi bị bán sang Trung Quốc, họ bị đưa vào các nhà thổ ở Quảng Tây, bị ép bán dâm suốt ngày đêm. Nạn nhân T. tố cáo, có ngày, cô phải tiếp khách hàng chục lần. Do không có biện pháp phòng tránh, T. đã mang thai.



Biết T có bầu, sẽ ít khách, giảm tiền, chủ chứa là A Hương (tên thật là Nguyễn Thị Đạt, SN 1987, nhà ở Lộc Bình, Lạng Sơn, đã sang Trung Quốc sinh sống từ lâu) càng ép T. tiếp khách nhiều hơn, với những “chiêu kỳ quái” chiều khách. T. van xin, khóc lóc, nhưng không được tha.



Quá tủi nhục và căm phẫn, ba cô gái đã cùng nhau hợp sức giết chết A Hương. Rạng sáng 3/8, tại phòng trọ số 202, thị trấn Thái Bình, khu Giang Châu, Sùng Tả, Quảng Tây, khi chủ chứa đến gọi đi khách, ba cô đã dùng vỏ chai, dao nhọn, ghế, đánh A Hương đến chết, rồi bỏ trốn về Việt Nam.



Triệt phá ổ buôn người



Công an Lạng Sơn vào cuộc, điều tra, khởi tố T., L., Tr. về hành vi “giết người”. Sau đó CQĐT mở rộng vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Dậu, đối tượng cầm đầu đường dây buôn người xuyên biên giới. Hắn thừa nhận, đã bán trót lọt các nạn nhân qua cửa khẩu Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn), được 5 triệu đồng.



Tiếp đến, CQĐT công an làm rõ hành vi đồng phạm buôn người của Hoàng Thị Lan. Do Lan liên tục thay đổi chỗ ở, thường xuyên ở Trung Quốc, bằng biện pháp câu nhử, ngày 2/9, công an tóm gọn Lan tại một khách sạn ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn.



Đại tá Bùi Văn Điển, Trưởng phòng PC45 công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đây là một vụán kép liên quan đến nhiều loại tội phạm. Sau khi được vận động, 3 nạn nhân vụ buôn người đã đến Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú. Từ lời khai của họ, Công an Lạng Sơn đã tích cực điều tra, triệt phá ổ buôn người. Ngày 9/9, phòng PC45, Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng Nguyễn Hữu Dậu, Hoàng Thị Lan về hành vi buôn người.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)