Từ chối bán xoài, nhà vườn bị đánh

Trung tá Hà Văn Bình, Trưởng Công an xã Xuân Hưng, cho biết công an xã đã nhận được thông tin ban đầu phản ánh của người dân về vụ án. Do sự việc nghiêm trọng nên Công an xã Xuân Hưng đã lập hồ sơ và chuyển lên Công an xã Xuân Lộc. Hiện Công an huyện Xuân Lộc đang thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.