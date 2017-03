Từ chối đi chơi với bạn trai, nữ sinh lớp 10 bị đâm chết

Trao đổi với PV, đại tá Bùi Văn Điển - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Triệu Văn Tuân (21 tuổi), trú tại huyện Tràng Định - Lạng Sơn tội danh “Giết người”. Sự việc xảy ra vào chiều 28/5, nữ sinh L đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn được nghỉ hè đã về nhà bác chơi tại TP Lạng Sơn, gần khu ga Lạng Sơn. Biết vậy, Triệu Văn Tuân đã về tận TP Lạng Sơn để rủ bạn gái đi chơi.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: mạng facebook)



Tuy nhiên, sau một hồi rủ rê bạn gái, L vẫn giận dỗi không muốn đi. Tỏ ra mất kiên nhẫn, Tuân càng to tiếng nhưng càng gây ra mâu thuẫn. Khi cuộc cãi cọ lên đến đỉnh điểm, cho rằng bạn gái đã có tình cảm với người khác, Tuân đã dồn bạn gái vào khu bếp nhà người bác rồi rút dao chém tới tấp bạn gái. Nghe tiếng cháu kêu cứu, người bác vội vàng chạy xuống nhưng cửa bếp bị đóng chặt, khi phá cửa xông vào thì thấy cháu gái đã chết. Chưa kịp định thần, người bác đã bị Tuân vung dao chém trọng thương.

Sau khi gây án, Tuân đã dùng dao cứa cổ tự sát nhưng bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Hiện đối tượng Triệu Văn Tuân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Còn bác của nữ sinh L đang phải cấp cứu tại Hà Nội trong tình trạng vết thương khá nghiêm trọng. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)