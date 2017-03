Từ chối yêu, bị bạn trai tung hình nóng lên mạng

Sáng 22-10, ông T.V.T (47 tuổi, ở Vũng Tàu) cùng con gái là T.T.M.T (18 tuổi, đang học tại TP.HCM) cho biết, đầu năm 2013 chị T.T.M.T quen và yêu V.V.K (18 tuổi, ngụ tại hẻm 772, đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu).

Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, T thấy K liên tục đọc tin nhắn của T, thấy bạn T nhắn tin trêu đùa thì tìm người đó gây sự và đánh. Ngoài ra, K còn thiếu tôn trọng và từng cầm dao đuổi chém cha T. T chia tay K vào đầu năm 2014.

Sau khi T chia tay, K đe dọa, buộc T phải tới nhà để nói chuyện, nếu không sẽ đón đường đánh và giết cả nhà T. T sợ hãi và tới nhà của K.

T kể: “Em không nhớ rõ thời gian, nhưng hôm đó em vừa tới nhà thì K dùng kéo khống chế, bắt em lên phòng. Em lên tới phòng thì K bắt em cởi quần áo để quan hệ với K. Em không chịu.

Không ép em quan hệ được, K dùng điện thoại chụp hình trong tư thế em không mặc gì, nhốt em trong phòng, rồi nói nếu không cho quan hệ, K sẽ đăng hình ảnh đó lên mạng, gửi cho gia đình em. Hôm đó mẹ của K biết chuyện, thuyết phục K mở cửa cho em về”.

Theo lời T, những ngày sau đó, K liên tục dùng hình ảnh đã chụp để ép T quan hệ tình dục nhiều lần và T mang thai vào tháng 5-2014. T. kể chuyện mang thai với cha mẹ và đi phá thai.

Để bảo vệ con, vợ chồng ông T.V.T đưa đón con gái đến trường. Nhưng K vào tận trường ép T trốn học đi theo K. T không đồng ý thì bị K đánh, xé quần áo, cướp điện thoại.

Sau đó, K đưa hình nhạy cảm của T lên Facebook, kèm lời đe dọa, thách thức gia đình T kiện.

“Hình ảnh của em bị K gửi hết vào Facebook của người thân, bạn bè em. Em xấu hổ quá. Em chỉ muốn uống thuốc độc cho chết đi thôi!”, T nói trong nước mắt.

“Tôi vô cùng uất ức, bức xúc về thái độ của K. Đêm khuya mà nó nhắn tin cho tôi, nói nó đang ngủ với con tôi ở khách sạn, thách tôi làm gì nó. Nó còn dọa sẽ tung hình lên mạng, nếu thưa nó, nó chém chết cả nhà tôi. Tôi đã gửi đơn tới cơ quan chức năng.” ông T nói trong giận dữ.

Bà P.T.Q (mẹ T) cho biết vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3-2014, K. đưa hình T lên Facebook. Đầu tháng 7-2014, K. vào tận trường lấy điện thoại của T. Sự việc được Công an phường Rạch Dừa giải quyết nhưng lúc đó, cha mẹ của K. hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa nên hai bên giảng hòa.

Tuy nhiên, đầu tháng 10-2014, K tiếp tục đưa hình ảnh khỏa thân của T. lên Facebook. Gia đình T. trình báo sự việc với Công an TP Vũng Tàu.

Chiều 22-10, công an phường Rạch Dừa cho biết, K. nghiện ma túy, công an đã có hồ sơ lưu. Hiện K. đã đi khỏi địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, phó trưởng Công an TP Vũng Tàu cho biết, hành vi của V.V.K có dấu hiệu làm nhục người khác. Công an đã mời K. lên làm việc nhưng K. không lên. Hiện công an đang truy bắt K.

Viện KSND TP Vũng Tàu cho biết đã nhận được tin báo tội phạm của vụ việc trên từ Công an TP Vũng Tàu.

Theo ĐÔNG HÀ - GIA MINH (TTO)