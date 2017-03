Từ chối yêu, nữ chủ quán cà phê bị thiêu như đuốc

Vào lúc 10h sáng ngày 2/10, người dân ở ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) giật mình khi nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ quán cà phê Điểm Hẹn (ấp 1, xã Tiến Thành). Khi mọi người chạy đến thì thấy cảnh một cô gái nằm quằn quại dưới nền đất, cả thân hình bị phỏng nặng. Xung quanh hiện trường nồng nặc mùi xăng. Mọi người gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sau đó, công an tỉnh Bình Phước xác định được hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng này là Nguyễn Văn Dương (34 tuổi, quê Bắc Giang) và nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, ngụ xã Tiến Thành, chủ quán cà phê Điểm Hẹn, có 1 con với chồng cũ). Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm, Dương đã dùng 2 lít xăng để thiêu sống chị Hồng.



Nạn nhân Nguyễn Thị Hồng.

Nhiều ngày trôi qua nhưng sự việc vẫn khiến dư luận địa phương xôn xao, bàng hoàng mỗi khi nhắc đến. Không ai ngờ được chỉ vì "lọt vào mắt xanh" của kẻ cuồng tình mà cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Hồng lại nhận lấy bi kịch.

Theo một số người dân, trong một lần đến quán cà phê uống nước, Dương bắt đầu để ý đến Hồng. Sau đó, thanh niên này ngỏ lời yêu nhưng Hồng không đồng ý, nhưng vẫn xem Dương như một người bạn. Mặc dù thường xuyên qua lại thân mật nhưng Hồng không biết Dương làm nghề gì, chỉ biết anh ta quê Bắc Giang, thuê phòng trọ ở trung tâm thị xã Đồng Xoài. Nhiều lần Hồng hỏi thăm công việc nhưng Dương từ chối trả lời.

Trước khi xảy ra sự việc 1 tháng, Dương đến quán gặp Hồng và nhờ cô vay 20 triệu đồng để làm ăn. Do số tiền quá lớn nên Hồng đi vay của một số người quen với lãi suất cao. Tuy nhiên, cô không ngờ khi có được số tiền Dương mang đi... đánh bạc chứ không phải đầu tư làm ăn.

Trưa ngày 2/10, Hồng lấy chiếc xe gắn máy của Dương đi cầm được 10 triệu đồng để thu hồi nợ. Đến 22h cùng ngày, Dương phát hiện chiếc xe của mình ở trong tiệm cầm đồ nên rất tức giận. Sau đó anh ta rút hết xăng trong xe máy của Hồng, hất lên người cô rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến toàn bộ cơ thể nạn nhân như ngọn đuốc. Khi thấy ngọn lửa bùng phát, Dương kịp bừng tỉnh bế cô vào nhà tắm dội nước vào người.



Hung thủ Nguyễn Văn Dương.

Hồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Phước, nhưng do vết thương quá nặng, cô được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện sức khoẻ của Hồng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo kết quả giám định, bệnh nhân bị phỏng ở vùng mặt, lưng, bụng, 2 tay với tỷ lệ thương tật hơn 50%. Dương cũng bị ngọn lửa bén vào người gây ra nhiều vết thương trên cơ thể và bị bắt khi đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Từ khi sự việc xảy ra, bà Thắm trở nên tiều tuỵ hẳn. Suốt đêm bà không thể chợp mắt, cứ ngồi thẫn thờ cầu mong đều tốt lành đến với con gái mình. Bà chia sẻ: “Từ khi Hồng nằm viện, tôi phải vay mượn khắp nơi hơn 70 triệu đồng để lo chi phí điều trị. Các bác sĩ cho biết Hồng yếu lắm, phải điều trị rất lâu và tốn kém. Tôi không biết kiếm tiền đâu ra để lo cho con. Nhìn con năm quằn quại trong đau đớn, lòng tôi đau nhói. Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh, trừng trị thích đáng kẻ côn đồ, lấy lại công bằng cho con gái”.

Bà Thắm cho biết Hồng học đến lớp 9 thì nghỉ do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó, cô xin làm công nhân cạo mủ cao su ở xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Thời gian này, chị quen biết một người bạn của anh trai, sau đó 2 người kết hôn. Chung sống vài năm vợ chồng có 2 con, nhưng cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng thì ly hôn.



Bà Vũ Thị Thắm (mẹ nạn nhân) kể lúc con bà bị đốt.

Hồng cùng mẹ ra xã Tiến Thành mua đất để kinh doanh quán cà phê. Mọi thu nhập trong gia đình đều trông chờ vào quán này. Theo bạn bè, Hồng một con người sống rất tình cảm, nhiệt tình nên ai cũng quý. Cô còn mặn mà nên có nhiều người để ý. Trước khi vụ án xảy ra, Dương nhiều lần tán tỉnh, ngỏ lời yêu nhưng đều bị Hồng từ chối.

“Có thể do bị từ chối tình cảm, cộng với việc chiếc xe bị mang đi cầm nên hắn tức tối rồi nhẫn tâm dùng xăng định giết chết Hồng”, chị Lê Thị Hiền, bạn của nạn nhân, chia sẻ. Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo Tri Thức