Tự cứa cổ, đâm bụng vì nợ nần

Sự việc xảy ra gần một tháng nhưng người dân ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu (Châu Thành, Bến Tre) vẫn râm ran bàn tán về vụ anh Nguyễn Văn Lập dùng dao Thái Lan tự cứa cổ và đâm vào bụng nhiều nhát. Nạn nhân may mắn được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu khi đang nằm thoi thóp ngoài vườn.

Ông Mười, Bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa, kể lại: “Tôi nhớ chiều 12-10, con trai của Lập báo tin cha nó mất tích, mọi người lùng sục quanh nhà nó tìm kiếm mà chẳng thấy tăm hơi. Trời nhá nhem tối, tui đi rảo trong vườn nhà mình thì nghe tiếng rên và thấy Lập nằm trên vũng máu, dưới cái mương cạn đầy cỏ. Nó gần như đã kiệt sức do mất quá nhiều máu…”.

Chị Mỹ Hà (vợ anh Lập) chỉ những vết cứa trên cổ và dấu đâm vào bụng trên người chồng và nói: “Không ai ngờ chỉ vì buồn chuyện nợ nần vây bủa mà anh Lập dùng dao tự đâm mình như vậy. Bệnh viện cho biết anh bị thủng dạ dày, tổn thương gan, mật, phải phẫu thuật mở ổ bụng để khâu lại các vết thương, làm vệ sinh chống nhiễm trùng bên trong”.

Anh Lập khẳng định những vết thương trên người do chính anh gây ra vì buồn chuyện nợ nần. Ảnh: TP

Chị Hà đọc lại nội dung bức thư tuyệt mệnh anh viết bỏ trong túi quần trước khi tự tử: “Anh buồn, vì người ta không trả lại tiền để anh chuộc đất. Em ở lại ráng nuôi hai đứa con. Em đừng bước thêm bước nữa để nuôi con. Nhớ cho anh “nằm” trước cửa…”.

Hiện sức khỏe của anh Lập rất yếu, anh không nói được nhiều. Thêm chứng bệnh thần kinh tọa gây teo cơ, không thể làm được việc nặng nhọc nên anh cứ nghĩ mình là gánh nặng cho vợ con.

Theo lời anh Lập, cách đây hơn bốn năm, vợ anh có huy động vốn của người thân và bà con trong ấp một số tiền lớn để cho bà HTT (nhân viên y tế xã) vay lại. Trong đó, ngoài khoản tiền dành dụm của gia đình, chị Hà vay của 15 người khác khoảng 500 triệu đồng. Bà T. có ghi biên nhận tổng số tiền vay 1,1 tỉ đồng... Đùng một cái bà T. tuyên bố bị bể nợ. Qua đơn thưa và cán bộ tư pháp xã thống kê số tiền bà T. vay mượn nhiều người là trên chục tỉ đồng. Riêng chị Hà, sau khi đã cấn trừ khoản tiền lãi, hiện bà T. còn nợ chị Hà 800 triệu đồng. Để giúp vợ khắc phục nợ, anh Lập phải cắt đi 2.000 m2 đất hương hỏa, bán được 200 triệu đồng thanh toán phần nào nhằm xoa dịu sự phản ứng của các chủ nợ.

Mới đây, dù đã được TAND huyện Châu Thành tuyên buộc bà T. phải trả nợ vay cho chị Hà nhưng bà T. không thể thi hành án vì không còn tài sản.

Có thể do bế tắc không thể lấy lại được số tiền cho vay mà còn bị các chủ nợ vây đòi, nguy cơ phải bán tiếp đất đai, nhà cửa khiến anh Lập nghĩ quẩn, gây ra sự việc đau lòng vừa qua.

Theo ông Đỗ Thanh Minh, Trưởng Công an xã Thành Triệu, lúc đầu nghi vấn anh Lập bị sát hại, cơ quan công an đến hiện trường điều tra. Nhưng đến khi tìm được bức thư tuyệt mệnh trong người của anh Lập thì mối hoài nghi đã được giải tỏa. Thương tích trên là do anh Lập “tự xử” vì buồn chuyện nợ nần, đây không phải là vụ án.