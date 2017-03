Tự đốt xe giữa đường: Có thể bi cùng lúc hai tội!

Chiều qua (10-2), thượng tá Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng Công an TP Hà Đông cho biết Trần Mạnh Hoàn (ngụ Thanh Oai, Hà Nội) - người tự đốt xe sáng 9-2 vẫn đang bị tạm giữ. Hiện công an đang xem xét khởi tố Hoàn về tội chống người thi hành công vụ. Tại công an, Hoàn khai sáng 9-2, sau khi dùng chiếc Honda Cub 82 BKS 33F5-717 của mình chở rau từ quê lên Hà Đông bán, Hoàn đã uống rượu rồi đi thăm bạn. Đến ngã tư Hà Đông, Hoàn vượt đèn đỏ, bị CSGT chặn lại lập biên bản. Sau đó, Hoàn đã có hành vi rút ống dẫn xăng cho xăng chảy ra và châm lửa đốt. Ở vụ tự đốt xe tương tự chiều 21-1 tại ngã tư Cát Linh-Giảng Võ, Công an quận Đống Đa cũng đang đề nghị khởi tố người đốt xe về tội gây rối trật tự công cộng.