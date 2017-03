Tự dựng kịch bản bị cướp xe, báo công an… vì thiếu nợ

Vào 11 giờ ngày 25-10, chị H. ( trú tại phường 13, quận Phú Nhuận) hốt hoảng tới Công an quận 3 trình báo chị bị cướp xe trên đường về nhà.

Khai tại cơ quan công an, chị kể: Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, chị tới một ngân hàng, rút 250 triệu đồng bỏ vào cốp xe máy rồi chạy về nhà. Khi tới trước một căn nhà trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3, chị bị hai tên cướp táo tợn ép xe, dí dao vào người rồi cướp chiếc xe máy cùng toàn bộ số tiền vừa rút.



Công an quận 3 đã tạm giữ chiếc xe của chị H.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Hình sự Công an quận 3 đã tiến hành xác minh về nguồn tài sản, lộ trình đường đi rút tiền, địa điểm rút tiền, các mối quan hệ của gia đình chị H… và nhận thấy nhiều điểm vô lý trong lời khai của nạn nhân này.

Tiếp tục mời chị H. lên làm việc, qua đấu tranh, Công an quận 3 đã buộc chị H. phải thừa nhận: Do nợ nần nên chị đã tự dựng kịch bản bị cướp để đi trình báo. Chiếc xe chẳng mất đi đâu cả, nó đang nằm yên ổn tại nhà một người bạn của chị H.

Công an quận 3 đã tạm giữ chiếc xe của chị H. gửi tại nhà bạn, còn số tiền 250 triệu đồng chị H. đã trả cho những chủ nợ ở Tân Bình.

Sáng 27-10, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 3 cho biết việc báo tin giả như chị H. không chỉ làm mất thời gian của cơ quan công an mà còn gây nên sự lo lắng, bất ổn cho người dân về tình hình trật tự an ninh trên địa bàn.

Hiện công an đang đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với chị H. theo Nghị định 167 về an ninh trật tự.