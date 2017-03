Tự gây tai nạn, người đàn ông trong xe Camry chết cháy không thể nhận dạng

Chiếc xe ô tô Camry bốn chỗ biển số 72L-3838 được cho là chạy tốc độ cao, tự gây tai nạn. Ít phút sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe bốc cháy dữ dội. Một người đàn ông trong xe đã bị lửa thiêu cháy không thể nhận dạng chính xác.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên chiếc xe chạy với tốc độ rất cao từ hướng cảng dầu khí về ngã tư Giếng nước. Khi tới đoạn đường trên đã đâm vào đầu con lươn cùng cọc biển báo giữa đường ( con lươn khúc rẽ vào UBND phường 9-PV ) rồi sau đó lao sang phần đường bên kia ủi đổ một cột biển báo, húc đổ một cột đèn chiếu sáng trên lề trước khi dừng lại.





Vụ tai nạn khiến cửa kính xe vỡ, khung xe biến dạng. Một số người đi đường chứng kiến đã dừng lại chạy tới, mục đích đưa người trong xe ra ngoài. Khi ngó vào trong xe, họ phát hiện một người đàn ông ngồi sát cửa xe băng ghế sau.

Tuy nhiên, cửa xe mở rất khó. Lúc này, phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng lên dần từ phía đầu xe. Một người chạy vào trong khu vực bảo vệ của sân bay ngay gần đó để lấy bình chữa cháy. Nhưng ngọn lửa lúc này đã bùng lên dữ dội, gió thổi to khiến những người chứng kiến phải lùi ra xa, không thể tiếp cận nữa.



Khoảng 3giờ 30 phút, anh Huỳnh Văn Hiền- bán bánh mì gần ngã tư Giếng nước, cách hiện trường khoảng 300m cho báo Pháp Luật TP.HCM hay: “Thời điểm đó vợ chồng tôi đang bán hàng nghe tiếng nổ rất to nhưng không rõ nguyên nhân. Năm phút sau có người báo phía trên xảy ra tai nạn nên tôi chạy lên. Chúng tôi muốn vào đưa người trong xe ra nhưng không được vì lửa cháy dữ dội, phải lùi ra do lo sợ nổ bình xăng. Sau đó xe của lực lượng cứu hỏa tới phun nước dập xe cháy. Chiếc xe cháy trong khoảng 25 phút thì hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung, hư hỏng nặng. Khi xe chữa cháy chưa tới, hai người dân đi đường đã muốn vào đưa nạn nhân trong xe ra nhưng không kịp”.

Công an TP.Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thi thể của người đàn ông trong xe đã bị cháy đen hoàn toàn không thể nhận dạng được. Căn cứ biển số xe và lời kể của bạn bè, người thân, Công an bước đầu xác định người bị nạn là anh Bùi Cao Hải (30 tuổi, ngụ đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu). Tuy nhiên, do thi thể không nhận dạng được nên công an TP Vũng Tàu yêu cầu lấy mẫu của gia đình để gửi lên TP.HCM giám định AND.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.