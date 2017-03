Tự gây tai nạn sau khi tấn công CSGT

Ngày 24/7, Công an TP Hải Phòng chính thức có thông báo về vụ TNGT xảy ra hồi 23h20 ngày 21/7 trên tỉnh lộ 357 thuộc địa bàn huyện An Lão.

Theo đó, vào hồi 23h20 ngày 21/7, tổ TTKS của PC65 Công an TP Hải Phòng do Trung tá Đào Quang Vận phụ trách trong lúc làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 357 (địa phận huyện An Lão, Hải Phòng) phát hiện 2 thanh niên đi trên xe môtô không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng bỏ chạy về hướng thị trấn An Lão. Tổ tuần tra truy đuổi đã bị các đối tượng dùng vật cứng ném trả trúng vào đầu và làm vỡ kính chắn mũ bảo hiểm khiến chiến sĩ Cảnh sát Vũ Văn Sỹ bị choáng. Trong lúc tổ tuần tra tạm ngừng truy đuổi để chăm sóc vết thương cho đồng chí Sỹ, 2 thanh niên vẫn phóng xe với tốc độ cao, lạng lách chạy về hướng dốc Thiên Hội.

Một lúc sau, khi tổ tuần tra tiếp cận đã xác định 2 người này bị tai nạn do đâm vào xe ôtô đi ngược chiều. Tổ tuần tra đã đưa người bị nạn vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu, đồng thời báo cáo Công an huyện sở tại giải quyết vụ việc theo quy định. Do thương tích quá nặng, Vũ Văn Nhật, 24 tuổi, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã tử vong.

Công an huyện An Lão đã tổ chức khám nghiệm tử thi và gia đình đã đưa Nhật về quê mai táng lúc 10h ngày 22/7. Riêng Vũ Văn Thắng, 23 tuổi, cũng ở địa chỉ trên bị thương, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.





Theo Duyên Hải (CAND)