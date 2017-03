Từ hành tung những cô gái hở hang

Qua quá trình kiểm tra kết hợp cùng việc nắm tình hình tại địa bàn, tổng hợp nguồn tin từ trinh sát báo cáo, lực lượng Đội ĐTHS đã xác định 2 địa điểm có biểu hiện hoạt động mua bán dâm. Khoảng 16h ngày 29-9, trinh sát CAH Mỹ Đức phát hiện 2 cô gái ăn mặc hở hang đi cùng 2 thanh niên trên chiếc xe máy vào nhà nghỉ Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an đã ập vào kiểm tra 2 phòng nghỉ 202 và 303 của nhà nghỉ này và bắt quả tang 2 đôi nam nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân.



Khai thác nóng các đối tượng đã làm rõ 2 gái bán dâm là Chu Thị T (SN 1986, ở Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Bùi Thị P (SN 1988, ở Kim Bôi, Hòa Bình). Cả hai khai nhận được một phụ nữ môi giới bán dâm với giá 200 nghìn đồng/lượt.



Trước đó vào khoảng 19h20 ngày 16-9, Đội ĐTHS - CAH Mỹ Đức phối hợp cùng Công an thị trấn Đại Nghĩa kiểm tra quán cà phê Lan Việt do Nguyễn Thị Vang (SN 1963, thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) làm chủ.



Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 buồng nhỏ của quán có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Nhân thân 2 gái bán dâm được làm rõ là Quách Thị T (SN 1978, ở Phú Thành, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Đinh Thị T (SN 1981, ở Yên Sơn, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).



Hai gái bán dâm khai nhận được bà chủ Vang nuôi ăn ở tại gia đình, khi khách có nhu cầu thì tiếp khách ngay tại quán. Mỗi lần cho nhân viên tiếp khách, Vang thu 300 nghìn đồng/lượt, sau đó ăn chia 50/50 với gái bán dâm. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trần Hòa (ANTĐ)