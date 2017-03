Tử hình hai người nước ngoài buôn ma túy xuyên quốc gia

Huỳnh Thị Thủy Em và Lin Chao Hung (người Đài Loan) cùng bị phạt ba năm án treo về tội che giấu tội phạm.

Rạng sáng 20-5-2007, trinh sát Công an tỉnh An Giang đã bắt Ánh khi đang vận chuyển ba bánh heroin (khoảng 1,2 kg) từ Campuchia về TP.HCM. Từ lời Ánh khai, trinh sát Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Tú và Wei Chun Lung khi chúng vừa đến Bến xe miền Tây chờ Ánh để nhận hàng. Lực lượng chức năng cũng khám xét phòng số 317 khách sạn Caesar - nơi Lee Chil Wen (cầm đầu đường dây ma túy) ở và thu giữ hơn 1,2 kg heroin. Lúc này, Lee Chih Wen đang ngồi chơi ở phòng 319 cùng với Lin Chao Hung và Em. Thấy động, cả ba nhanh chân đón xe về Sóc Trăng - quê của Em lẩn trốn nhưng sau đó đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đã hình thành một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam rồi xuất sang Đài Loan. Chúng đã hai lần hợp tác đưa 2,5 kg heroin về Việt Nam.