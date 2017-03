Tử hình kẻ cầm đầu nhóm côn đồ giết người vô cớ tại Tây Ninh

10 bị cáo trong phiên tòa này gồm Nguyễn Văn Cường (sinh 1991), Nguyễn Hoài Hận (sinh 1990), Nguyễn Văn Luận (sinh 1988), Lâm Hoàng Nhân (sinh 1989), Lê Nguyễn Khánh Duy (sinh 1993), Văn Thanh Tuấn (sinh 1994), Trần Duy Phi Vũ (bị câm điếc, sinh 1993), cùng trú tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Phan Hoàng Lâm (sinh 1993, trú tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Hải Hoàng (bị câm điếc, sinh 1993, trú tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Tân (bị câm điếc, sinh 1988, trú tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (vai trò chủ mưu) án tử hình, Nguyễn Hoài Hận 16 năm tù, Nguyễn Văn Luận 16 năm tù; Lâm Hoàng Nhân 14 năm tù, Lê Nguyễn Khánh Duy 10 năm tù, Văn Thanh Tuấn 9 năm tù; Trần Duy Phi Vũ 12 năm tù, Phan Hoàng Lâm 9 năm tù, Nguyễn Hải Hoàng 14 năm tù; Nguyễn Thanh Tân 9 năm tù giam.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 23 giờ ngày 11/3 tại quán Phố Đêm (ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Văn Luận (chủ quán Phố Đêm) cùng uống rượu với các bị cáo và một thanh niên khác cùng địa phương.Sau đó Luận và Phan Quốc An (sinh năm 1986, trú tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) có nhắn tin qua lại, sau đó An nhắn lại nội dung thách thức Luận ra quán F6-ốc 24H ở xã Hiệp Tân để nói chuyện hơn thua.Tiếp đó Luận, Cường, Duy và một người bạn tên Hải đi đến quán F6-ốc 24H để đánh An nhưng được nhân viên tại quán can ngăn. Tức giận Hải và Cường xuống nhà bếp của quán lấy hai con dao đuổi chém những người trong quán thì bị khách trong quán đổ nồi lẩu vào người để chống trả, nên cả nhóm lấy xe bỏ chạy về lại quán Phố Đêm.Do tức giận việc bị đổ nước lẩu vào người, nên Cường tiếp tục rủ các bị cáo nêu trên mang theo 4 con dao đến quán F6-ốc 24H để trả thù. Lúc đó tại quán có trên 10 người khách đang ăn uống và nhiều nhân viên của quán, Cường hai tay cầm hai dao xông vào chém xối xả vào đầu, cổ, vai và tay của Đặng Hà Nhi (khách đang ăn tại quán). Cả nhóm tiếp tục truy đuổi chém nhiều người trong quán chạy tán loạn.Cuộc chém người hỗn loạn gây hậu quả nhiều người trong quán bị thương nhẹ. Riêng nạn nhân Đặng Hà Nhi do bị chém nhiều chỗ trên người, vết thương quá nặng (chấn thương sọ não) đã chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi gây án Cường và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt khẩn cấp các bị cáo. Tại cơ quan điều tra các bị cáo trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Theo Vietnam+