Tự kéo dài “súng ống”: chuyện ảo tưởng!

Bài: 1 Giấc mơ “súng lục” thành... “đại bác”

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, một người được xem có “cái ấy” nhỏ là khi ở trạng thái bình thường chưa tới 4 cm và khi cương chưa tới 6 cm. “Ngoài trường hợp này, những ca bị tai nạn đứt lìa hoặc ung thư... thì mới cần phẫu thuật, kéo dài ra. Tuy biến chứng rất hiếm nhưng không phải là không có phiền toái” - bác sĩ Như nói.

Chẳng đặng đừng bác sĩ mới can thiệp

Một buổi sáng, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận một bệnh nhân nam 20 tuổi từ Cà Mau lên. Bệnh nhân này bị chứng... bé bẩm sinh. “Cái đó” của anh chỉ dài vỏn vẹn 2 cm. Nguyện vọng của anh thanh niên và gia đình là được kéo dài ra thêm để anh có thể cưới vợ, sinh con.

Sau khi tiến hành các thủ tục và khám tổng quát, bác sĩ Như đã phẫu thuật kéo dài dương vật cho người thanh niên trên thêm 3 cm.

Ít lâu sau, một người đàn ông ở Bình Định bị bệnh ung thư dương vật. Phần trồi ra bên ngoài đã bị hoại tử nên các bác sĩ phải cắt bỏ. Bác sĩ bệnh viện Bình Dân phải mổ kéo dài để bù vào phần vừa bị cắt bỏ. Kết quả: bệnh nhân đã có lại dương vật với chiều dài khoảng 4 cm khi ở trạng thái bình thường và vẫn có khả năng có thêm con.

Khó hoàn hảo

Một trường hợp khác ở Dăk Lăk, bệnh nhân nhập viện với bệnh án dương vật bị đứt lìa do tai nạn. Sau khi phẫu thuật nối khúc đứt cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thành Như cũng đã nối dài thêm cho người bệnh được 2 cm nữa. Sau đó, một bệnh nhân khác bị cong dương vật, lỗ tiểu thấp, khó tiểu tiện. Các bác sĩ đã mổ sửa cong, nâng ống tiểu, đồng thời phẫu thuật kéo dài thêm cho bệnh nhân này 2 cm nữa.

Đó là những câu chuyện trong số mười ca tính từ đầu năm 2001 đến nay mà Bệnh viện Bình Dân tiến hành. “Hầu hết bệnh nhân sau khi được phẫu thuật đều thấy hài lòng tuy chưa phải là hoàn hảo” - bác sĩ Như cho biết.

Kéo dài chứ không phải nối dài

“Thằng nhỏ” được dính liền với xương mu bằng hai dây chằng nên phần chìm bên trong của nó lên tới vài cm. Khi thực hiện phẫu thuật kéo dài nó, các bác sĩ chỉ cắt hai dây chằng này và đưa phần chìm bên trong... lộ thiên. Nói thì đơn giản nhưng thực ra để cắt dây chằng là công việc rất khó, đòi hỏi chuyên môn của bác sĩ phải cao, nếu không bệnh nhân dễ “đứt đường”. Không chỉ thế, khi đưa dương vật ra thêm bên ngoài mà không còn dây chằng thì sẽ dẫn tới hiện tượng dương vật không tự thẳng khi cương. Khả năng nó “gục đầu” xuống là rất cao, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt tình dục... Lại nữa, “sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải mang một vết sẹo dài như con đỉa nằm vắt qua xương mu, trông rất kém thẩm mỹ” - bác sĩ Như cho biết thêm. Như trường hợp của bệnh nhân ở Cà Mau kể trên, sau khi được kéo dài thêm, không ít lần anh tìm đến bệnh viện để giải quyết khâu thẩm mỹ cho nó. Tuy nhiên, việc hết sẹo là không đáng kể.

Theo y văn thế giới, từ trước đến nay cũng chỉ có một bác sĩ người Nam Tư thực hiện nối dài dương vật bằng cách độn sụn, các trường hợp khác thực ra không nối dài mà chỉ kéo dài.

“Tự chế” chỉ là tự ngược đãi

Bác sĩ Như khuyến cáo: Những trường hợp can thiệp bằng tay hay phẫu thuật để kéo dài, làm to dương vật đều dẫn tới những rắc rối, biến chứng nguy hiểm. Do kích thước dương vật được cấu tạo bởi hai thể hang và được cương cứng khi máu bơm vào các thể hang này. Các thể hang giãn nở đến một giới hạn nhất định (tùy theo mỗi người) sẽ không to lên được nữa mà chuyển qua trạng thái căng cứng. Nếu dùng tay hay treo vật nặng vào dương vật để tập luyện thì dễ dẫn tới tình trạng bể bao sợi, trào máu, đau đớn...

Ngoài ra, khi làm dương vật to lên, có người dùng mỡ ở bụng để bơm vào dương vật. Chỉ một thời gian ngắn sau, mỡ sẽ vón cục như khối u trên dương vật hoặc bị rút đi thì mọi việc lại như cũ.

Nghe các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân giải thích tới đây thì người viết thầm “bái phục” các “quý ông” đã tự ngược đãi bản thân bằng cách sáng chế những trò cho “vật yêu” bị ong chích hay kéo gạch, hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Có sao xài vậy, không dễ như bơm ngực

Khi chúng tôi tìm đến Bệnh viện Bình Dân để thực hiện bài viết này thì cũng là lúc khoa Nam học đang chuẩn bị mổ kéo dài cho một bệnh nhân dương vật bé bẩm sinh. Người bệnh chưa tới hai mươi tuổi, cao gần 1,8 m nhưng dương vật chỉ bé bằng nửa ngón tay cái. “Kích cỡ dương vật là của trời cho. Trừ trường hợp mắc chứng nhỏ bẩm sinh hay tai nạn, tôi khuyên mọi người “có sao xài vậy”. Thực chất của việc nối dài chỉ là lấy khúc chìm đưa ra ngoài mà thôi. Khả năng phiền hà, rắc rối là hoàn toàn có thể xảy ra. Nó không hề đơn giản như phụ nữ đi bơm ngực. Việc làm tăng kích thước dương vật thật ra chỉ là ảo tưởng” - bác sĩ Nguyễn Thành Như cảnh báo.

Vài dòng Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, TP.HCM) được thành lập ngày 1-1-2008. Đây là khoa đầu tiên trong cả nước nghiên cứu, chữa trị và đào tạo các chứng bệnh liên quan đến nam giới như vô sinh, hiếm muộn, các bệnh lý về cơ quan sinh dục nam... Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều bệnh nhân nam tìm tới khoa với các yêu cầu khám và điều trị các chứng: ung thư dương vật, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, dương vật bé bẩm sinh, lỗ tiểu thấp... Mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân và khoảng 40-50 ca phẫu thuật/tuần.

