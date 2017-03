Từ mâu thuẫn trong đám cưới

Trước đó, ngày 22-2, tại thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh có đám cưới của anh Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh với chị Võ Thị Hương, ở thôn Cư An, xã Tam Đồng (Mê Linh).

Trong quá trình tổ chức đám cưới đã xảy ra sự việc một số thanh niên đi cùng anh Thanh đến nhà chị Hương làm lễ đón dâu xô xát với thanh niên thôn Cư An, xã Tam Đồng. Nhóm thanh niên đi cùng gia đình anh Thanh đã dùng dao, kiếm chém gây thương tích cho một số người là công dân thôn Cư An, xã Tam Đồng, khiến họ bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Bức xúc trước sự việc xảy ra, một số người dân thôn Cư An đã tập trung vây bắt được 2 đối tượng trong nhóm thanh niên tham gia gây thương tích cho một số người ở thôn Cư An, xã Tam Đồng là Đỗ Văn Trường và Ngô Hoàng Huy. Khi lực lượng Công an huyện Mê Linh có mặt để giải quyết sự việc thì nhân dân đã vây lại, không cho công an đưa 2 đối tượng trên ra khỏi thôn Cư An.

Lực lượng Công an huyện Mê Linh đã kiên trì giải thích, thuyết phục, vận động nhân dân và đã đưa được các đối tượng Huy, Trường về trụ sở Công an huyện Mê Linh để giải quyết. Hiện Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng khác liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trong đám cưới tại thôn Cư An, xã Tam Đồng, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)