Từ mê tín đến án mạng

Trước đó, tối 18-9, ông Dương Sái Vàng và vợ (trú tại xóm Nà Kiềng, xã Quảng Lâm) đang làm việc trước cửa nhà thì bị bắn. Ông Vàng chết tại chỗ. Vợ ông Vàng bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Vương Văn Quân khai nhận đã bắn vợ chồng ông Vàng. Nguyên nhân là do thời gian gần đây, Quân có nhiều biểu hiện bất thường trong sinh hoạt. Ông Vàng là thầy mo nên được gia đình Quân mời đến để trừ tà vì nghi Quân bị ma ám. Việc trừ tà chưa thấy hiệu quả thì chính Quân nghĩ ông Vàng là ma nên đã dùng súng kíp tự chế để bắn ông Vàng... Khám xét nhà Quân, công an thu được 1 khẩu súng kíp, 4 lọ kíp nổ, thuốc súng và đạn chì. Hiện, Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ việc, giám định tâm thần đối với Vương Văn Quân.

Theo Tư Đô (HNM)